以巴連日爆發激烈衝突，同時也衝擊着以色列政壇。反對政黨把戰事歸咎於以色列總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu），矢言要組成聯合政府把他拉下馬，但戰火令反對派團結的同時，也令民眾不希望在動盪時刻改朝換代，力求穩定，因此誰能夠把今次衝突化為自身政治利益，仍然充滿變數。

在過往以巴衝突，反對派通常保持沉默，與政府站在同一陣線，但這次的局面有所不同。隨着炮火聲越趨激烈，內坦亞胡的主要對手、拉皮德（Yair Lapid）站出來公開批評內坦亞胡，形容是對方的無能和鹵莽導致局勢混亂失控，「沒理由再任由內坦亞胡及其政府繼續執政」，應該盡快取而代之。

已執政12年的內坦亞胡正面對貪污檢控，亦遲遲未能籌組新政府，地位岌岌可危。拉皮德亦正著手組成聯合政府，希望在國會取得足夠優勢通過對他的信任動議，但有可能跟他結盟的細小政黨存在分歧不少，由意識形態到關注議題都有不同，而拉皮德籌組政府的時限是6月2日。

衝突凸顯反對陣營矛盾 拖慢談判

《紐約時報》分析認為，以巴衝突令反對陣營之間的分歧更加明顯，也拖慢了結盟談判進度，令內坦亞胡陣營有時間從中作梗。耶路撒冷希伯來大學政治學教授哈贊（Reuven Hazan）說︰「當火箭互射之際，談判變得十分、十分困難，時間卻無多了。談判本來已經夠複雜了，現在更越來越複雜，變得對內坦亞胡有利。」

在眾多小政黨之中，阿拉伯裔政黨拉阿姆（Raam）目前維持着國會內的平衡。過往以色列主流政黨都不想依賴阿拉伯裔的選票，阿拉伯裔議員也不想承擔以軍在西岸軍事及佔領行動的責任，但拉阿姆黨領袖阿巴斯（Mansour Abbas）有意改變傳統，與拉皮德聯手對抗內坦亞胡。可是在過去一周以巴衝突轉趨激烈，阿巴斯決定暫緩與拉皮德的談判，改為不排除支持另一個替代政府，為以色列的少數阿拉伯裔人士爭取利益。

分析認為，以巴之間猶太人與阿拉伯人的激烈衝突，阻礙了阿巴斯加入聯盟政府，聯盟內的右翼政黨也難以跟阿巴斯妥協，要聯手攆走內坦亞胡難上加難。哈贊教授表示︰「如果他們互相對立的意識形態，意味着他們有如一隻手被綁在背後，現在則代表他們雙手都綁到了背後。」

內坦亞胡利用危機爭取反對者支持

相反，隨着戰火蔓延，內坦亞胡企圖重建民眾對他的信心，他周三到訪以色列北部城鎮加利（Acre）時表示︰「如果有人基於某些考慮，認為我們不能成為團結、強而有力的領導，他們就錯了。我們在這兒，我們正竭盡全力保護以色列，免受外面的敵人與境內暴往的侵擾。」

耶路撒冷民調及政治分析家巴拉克（Mitchell Barak）說，這次以巴危機令內坦亞胡爭取到一些反對人士的支持，「此時正中內坦亞胡下懷，在一場重大危機之中，你不會希望更換總理或國防部長。在這種情況下，任何政黨或政客都不想對競選承諾承擔責任。」

內坦亞胡的主要競爭對手、看守政府國防部長甘茨（Benny Gantz）目前正與內坦亞胡緊急合作應對衝突，分析認為，這有利內坦亞胡趁機爭取甘茨留在他的政府，讓他保住政權。

美國《紐約時報》

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