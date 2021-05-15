早前受到勒索軟件癱瘓的美國東岸主要輸油管已經重開，但當地汽油供應仍然緊張，甚至蔓延到首都，華盛頓周五便有近九成油站缺油。同一天，把美國油市場弄得翻天覆地的黑客組織「陰暗面」（DarkSide）則宣布停止運作。

「陰暗面」用俄文發表聲明，稱「受到美國的壓力」，組織已無法掌握其公開網頁、網誌、支付伺服器、甚至是資金，因此決定停運，組織已把解密工具轉交關連黑客，受害企業可直接聯絡他們。

有區塊鏈公司發現，就在「陰暗面」宣布退場前，其加密貨幣錢包被提取了113.5枚比特幣，相當於560萬美元（4,368萬港元），暫時未清楚提款者是誰及這批比特幣的下落。

網絡保安界對「陰暗面」的聲明意見分歧，有人認為是詭計，對方想先避風頭，再改頭換面重來；亦有人指出，美軍第780軍事情報旅已經出手，這支專打資訊戰的網軍近日便在社交平台上轉載了「陰暗面」戶口被提走比特幣的報道。風聲鶴唳下，多個俄國黑客犯罪組織也宣布「收歛」，REvil及Avaddon決定不再攻擊政府機關、醫院及學校，XSS更即時禁止所有勒索軟件行動。

美國《紐約時報》

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