英國哈里王子接受訪問時，將皇室生活比喻為電影《真人Show》（The Truman Show）及生活在動物園之中，並解釋搬到美國加州是為了打破皇室家庭「痛苦和折磨」的循環，被視為再暗批父親皇儲查理斯。

哈里接受美國演員Dax Shepard的Podcast節目訪問，內容前天播出。他表示，不認為要怪罪任何人，但成為人父後，決心避免對孩子犯同樣的錯。他想到父親的成長，發現父親被養成一個皇室成員也不容易。他說：「若我經歷某種痛苦和折磨，是因為父親或父母都受過的痛苦和折磨，我要確保打破循環。」

哈里透露曾在20歲出頭時想過離開皇室家庭，形容皇室職責是工作，要逆來順受。他說當時心想不想要這個工作，不想留下來，想到母親的經歷，反問如何明知自己會重蹈覆轍，仍定下來娶妻成家。

指皇室生活如《真人Show》

主持將哈里的生活與《真人Show》相比，哈里同意，認為是《真人Show》及生活在動物園之中。1998年占基利主演的《真人Show》，講述一男子整個人生都被拍攝成電視節目，身邊人都是演員，但他並不知道。哈里說與家人移美，感到更自由，又提及與妻子梅根首次在倫敦約會時，二人到一間超市，扮作互不認識，但互傳訊息，認為在街上逛並保持隱身感覺很好。

哈里與奧花雲費合作的紀錄片「The Me You Can’t See」關注精神健康，將於5月在Apple TV+播出。

英國《泰晤士報》/法新社