（北美通訊）對於美國疾病控制及預防中心（CDC）建議放寬已完成接種疫苗的人，在室外及室內大部份場所毋須戴口罩，美國大部份零售、餐飲及服務業都表示歡迎，正等候州及地方政府批准。全美最大私人僱主沃爾瑪（Walmart）周五率先宣佈，允許已接種疫苗員工和顧客不用戴口罩。但有零售商會認為應安全至上，建議消費者購物時繼續戴口罩並保持社交距離。

沃爾瑪宣佈，其美國境內160萬工人，由5月18日起，若已接種疫苗，於店內及貨倉都毋須戴上口罩。而已打疫苗的顧客亦可享受無罩購物。沃爾瑪表示，員工可自行選擇是否繼續戴口罩，但若不想戴口罩，須於值班前接受健康檢查時作出申報。至於顧客，沃爾瑪承認只能依賴顧客自律，店方難以查證是否已打疫苗。

另一大型連鎖店好市多（Costco）表示，不會再強制已接種疫苗的員工和顧客戴上口罩，但會建議員工繼續戴。不戴口罩的員工須簽署mask opt out表格，以證明已打疫苗。但他們同樣難以證明顧客是否已接種疫苗。

連鎖超市Kroger表示，正諮詢員工對放寬戴口罩的意見，暫時會繼續要求員工和顧客戴口罩和保持社交距離。另一超市Trader Joe’s就在Twitter宣佈，已接種疫苗顧客毋須戴口罩，而且不用提供證明。

美國零售業協會（The Retail Industry Leaders Association）指出，CDC的指引未能與州和地方政府政策配合，容易造成混亂。協會強調會優先考慮會員的安全，建議所有消費者遵照商店的安全規定，包括戴口罩和保持社交距離。「那些拒絕戴口罩的顧客，可以使用網上購物或路邊取貨服務。」

食物製造商 Conagra Brands、 General Mills和家樂氏（Kellogg’s）表示，會繼續要求廠內員工，無論是否已接種疫苗，都須戴上口罩，以及遵守業界相關規定。美國消費者品牌協會（Consumer Brands Association）表示，正向CDC尋求更詳細指引，包括針對食品工場的最新戴口罩建議。

餐飲業方面，雖然對CDC放寬建議感到鼓舞，但由於須依循店舖所處位置的州和地方法規，加上執行上出現困難，無法簡單地具分誰已接種誰未接種，所以暫時不打算追隨新指引。美國餐館協會（National Restaurant Association）表示，餐館當然希望盡快全面恢復正常營業以增加生意，但也希望保障消費者的安全，令他們安心一再光顧。

迪士尼（Disney）就希望新指引可以帶來限聚令鬆綁，行政總裁Bob Chapek表示，他預期隨着CDC的指引推行，國內主題樂園的入場人數可以即時得到放寬。「這對迪士尼來說是大新聞，特別是關係到炎夏時會否看到佛羅里達有人戴口罩。」

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