以色列與巴勒斯坦新一輪衝突進入第五天，以軍昨天較早時間向加薩發動襲擊，一度傳出以軍地面部隊進入加薩的消息，令緊張局勢火上添油。另方面，以色列內多個城鎮的猶太人及阿拉伯人起衝突，互相攻擊。以色列面臨「內外交戰」，總統里夫林直言內戰比外在危機更危險。

以色列持續向加薩邊境增加部署部隊、坦克及大炮，並召集9,000名後備軍，昨天除空襲外更以大炮攻擊。其間以色列國防軍在Twitter發文稱以色列空軍及地面部隊正攻擊加薩。以色列自2005年起便將所有地面部隊從加薩撤出，之後僅以空襲及大炮回應來自加薩的攻擊。

以軍之後澄清，以色列地面部隊未有進入加薩，空軍及地面部隊只是對加薩內的目標進行攻擊，尤其是地道網絡，為溝通錯誤致歉。以色列總理內坦亞胡稱會繼續行動，以色列會要哈馬斯付出重代價。

黎巴嫩南部恐現新戰線

哈馬斯亦沒有讓步的迹象，該組織出動艾亞什火箭炮，深入以色列南部200公里。哈馬斯軍方發言人稱，該組織不害怕地面攻擊。另外，黎巴嫩安全部隊確認，前天最少有三支火箭炮由黎巴嫩南部向以色列發出，雖暫未有人承認責任，但黎巴嫩南部為巴勒斯坦武裝分子分支及什葉派的真主黨陣地，外界分析以巴衝突可能出現新戰線。

加薩衞生部門稱連日共有122人被殺，另有900人受傷。哈馬斯及伊斯蘭聖戰組織則確認其陣營有20人死亡。以色列有八人被殺。

不過，以色列內部的種族衝突更惹以方領導層關注，國內猶太與阿拉伯裔人口相若的城市爆動亂，兩族人互相攻擊，又分別對清真寺及猶太教堂縱火。前天有一名猶太男子在前往猶太教堂時被刺傷。國防部長甘茨下令安全部隊打壓國內動亂，至今已有400人被捕。警方則指控大部份的問題都是阿拉伯裔人引發。

猶太與阿拉伯裔互攻

內坦亞胡前天在盧德表示，現時沒有比這些動亂更具威脅的事，形容暴力事件為無政府狀態，強調沒有任何事可以合理化阿拉伯人對猶太人的私了行為，反之亦然。當局對盧德實施宵禁，但成效輕微。不過以國的阿拉伯人領袖則認為「內戰」說法只為分散國內針對阿拉伯人警暴的注意。

美國總拜登前日稱與內坦亞胡通話，認為以色列的轟炸不屬於「嚴重反應過度」，希望可以大減攻擊行動。他表示「希望及預期」雙方交火情況盡快完結。有分析認為若內坦亞胡也同有同樣想法，意味內坦亞胡透過拜登向哈馬斯傳達無意將事件升級的訊息；若內坦亞胡與拜登沒有相同想法，那就僅是測試拜登在內坦亞胡眼中的份量。聯合國將於明天舉行第三次會議。

《紐約時報》/英國《泰晤士報》/英國廣播公司