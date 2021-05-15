英國哈里王子在接受訪問時再次埋怨父親、皇儲查理斯育兒不善，令他經歷痛苦，他為了打破痛苦循環而決定離開皇室，避免自己的小孩也同樣受苦。訪問播出後，白金漢宮消息人士對此表示失望，因為言論令威廉王子夫婦接下來的公開活動蒙上陰影，但已經沒人對哈里抱怨感到意外。

劍橋公爵威廉王子和夫人凱蒂周四起到訪英格蘭中部城鎮伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）出席活動，關注「心理健康覺醒周」，但哈里抱怨查理斯的訪問播出後，傳媒對威廉夫婦活動的關注度有所減少。皇室消息人士表示︰「對劍橋公爵夫婦來說，這本來是美好的一天，被哈里的言論奪去關注令人感到惋惜。」

消息人士續指：「沒人再感到震驚了，只是覺得『又來了』，但應該有人告訴他，這類抱怨只應在你家中私下傾訴，不要在網上播客公開，繼續你的生活吧。」

報道指，哈里曝光並非第一次跟威廉王子公開活動「撞期」，去年哈里夫婦離開英國之前一個月，在倫敦出席最後一次官式活動，湊巧同一時間威廉夫婦到愛爾蘭高威（Galway）訪問，當時被形容為「不幸」。

已非首次公開批評父親

哈里日前在美國演員兼作家謝潑德（Dax Shepard）主持的網上播客節目《扶手椅專家》（Armchair Expert）中，除了形容皇室生活猶如活在動物園之中，還談到他和父親查理斯成長時都受過痛苦，為了打破這種皇室家庭傳承的痛苦循環、以免自己子女承受相同經歷，他決定離開皇室前往美國生活。言論被外界認為是對查理斯、甚至英女皇的育兒方式作出批評。

哈里之前接受美國名嘴奧花雲費專訪時，也把矛頭指向查理斯，指查理斯停止經濟支援他，又拒絕接聽他的電話，令他對父親感到失望。而查理斯對於自己一再成為哈里批評的目標感到大惑不解。

皇室成員雖然對哈里經歷的心理折磨感到同情，也欣賞他面對自己的問題，但他最新的發言形同背叛，無法理解為何他能公開討論過往的私事。對於被兒子批評育兒方法有問題，查理斯前往卡的夫訪問一間公司時，迴避了記者提出的相關問題。

英國《泰晤士報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）