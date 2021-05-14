七大工業國集團（G7）下月將在英國召開峯會，其中一個主要議題是應對氣候變化，美國和日本據報將討論如何向中國施壓，要求北京認真減少排放溫室氣體，包括檢討中國的「發展中國家」地位，阻止中國再藉此取得各種資助和好處。

協助發展中國家減少碳足迹，是應對氣候轉變的重要策略之一，但美日質疑中國「發展中國家」的定位，認為中國已經是全球第二大經濟體，應該加強致力應對氣候轉變，兩國將於下月的G7峯會及11月舉行的聯合國氣候變化會議上提出這個議題。根據上月展開的雙邊氣候夥伴關係，美日承諾「確保所有主要持份者都參與致力減少國內排放，並承擔國際義務和責任，包括配合其立場對氣候融資作出貢獻」。

縱GDP已是全球第二 中國仍獲金援

美日正尋求措施終止中國收取給予發展中國家應對氣候變化的相關援助，但細節仍待商討；他們亦尋求歐洲國家支持，英國首相約翰遜已經表明有意重新檢視發展援助的運作，歐盟亦會研究向排污嚴重的產品徵收「碳關稅」。

中國經濟起飛，GDP僅次於美國，而中國在全球溫室氣體排放量更佔了28%，是全球之冠，故此中國的減排措施對應對氣候變化十分重要。美日要求中國提高減排目標，但北京政府堅持固有目標，到2060年達到「零排放」。國家主席習近平上月呼籲已發展國家加快協助發展中國家應對氣候變化，並提供相關的資金和技術援助，又重申中國仍屬發展中國家。

或改氣候基金條款阻中國獲金援

一般而言，一個國家的國民人均收入超過12,500美元（97,500港元）就被視為已發展國家，而中國2019年的數字為10,410美元（81,198港元），仍低於門檻，與此同時，中國又擴大金援其他發展中國家。《巴黎氣候協定》確認已發展國家應向發展中國家提供援助，但未有明確界定哪些國家屬於發展中國家。若按1994年《聯合國氣候變化框架公約》的分類，中國則仍屬發展中國家，可以接受援助，在價值84億美元(655億港元)的「綠色氣候基金」當中，中國獲得1.2%資助。《蒙特利爾議定書》（Montreal Protocol）價值38億美元（296億港元）的多邊基金，更有38%是資助中國。

不過，要在《巴黎氣候協定》更改中國的發展中國家地位相當不容易，因此美日兩國或會透過其他方案，如更改氣候基金的條款來阻止中國獲得金援。中國在世界貿易組織內仍屬發展中國家，讓北京政府獲得貿易優惠待遇及其他好處。京都產業大學教授藤井秀昭說：「我們現在必須重新評估發達國家和發展中國家在減碳方面的責任。」

日本經濟新聞

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