英國廣播公司(BBC)宣佈，因涉嫌以不當手法誘使已故戴安娜王妃接受其訪問、大爆與皇儲查理斯婚姻不如意內幕的記者巴舍爾(Martin Bashir)，已辭任宗教編輯職務，並將離開BBC。

BBC新聞副總監門羅(Jonathan Munro)說，巴舍爾上月再度入院接受心臟手術前，知會公司離職的決定。

巴舍爾在1995年11月訪問戴安娜，在訪問中，戴安娜剖白與皇儲查理斯婚姻破裂，一句「這段婚姻有三個人」震撼全球，引起極大迴響，查理斯和戴安娜1996年正式離婚，而戴安娜1997年在巴黎發生車禍不幸喪生。

不過，戴安娜的弟弟史賓沙（Charles Spencer）指控巴舍爾當年以虛假文件遊說戴安娜接受訪問，BBC最初被指協助隱瞞，去年才委任最高法院前法官戴森(John Dyson)調查。戴森的發言人周五說，他已完成調查，報告已交BBC，適當時間會公開。有報道指BBC去年10月已致函史賓沙，承認巴舍爾當年利用偽造銀行文件，讓戴安娜以為自己的確受到皇室和政府人員監視，才答應接受訪問。

巴舍爾當年訪問戴安娜時，只是籍籍無名的記者，之後聲名大噪，成為全球名記者，訪問多位名人，包括美國樂壇天王米高積遜(Michael Jackson)。巴舍爾早前因感染新冠肺炎和接受心臟搭橋心術，近月都沒有工作。

法新社/《蘋果》資料室

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