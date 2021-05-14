俄羅斯周五正式把美國和捷克列為「不友善國家」，令美俄關係陷入近年最大危機中。

俄羅斯政府公開由總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）簽署的法令和附帶的「不友善國家」名單，指這些國家對俄羅斯、俄羅斯國民和經濟實體作出不友善行動。名單包括美國和捷克。

在新法令下，捷克大使館將只准僱用不超過19名俄國國民，美國大使館則不准僱用。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，莫斯科仍準備對話，強調俄羅斯目前只把兩個國家列入「不友善國家」名單。

布拉格政府說，俄方行動只會令莫斯科與捷克、歐盟及其盟友的緊張關係升級。捷克外長在聲明中，對俄方走上對抗之路表示遺憾，「此行動將間接影響兩國人民關係的潛在發展、旅遊及商業關係」。

美國總統拜登上任後，對俄羅斯加強壓力，導致美俄關係迅速惡化。華府上月宣佈制裁俄羅斯及驅逐10名俄國外交官，報復俄方干預美國選舉、進行大型網絡攻擊和其他敵意行為。俄羅斯驅逐10名美國外交官作回應，並禁止美國高層官員入境及禁止美國大使館聘用外國僱員。

法新社

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