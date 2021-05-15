以色列持續向加薩多個目標發動空襲，美聯社報道，以軍一場空襲摧毀位於加薩的一座十多層高大樓，大樓內為美聯社及半島電視台 (Al Jazeera)辦公室所在地。以色列軍事發言人確認在加薩炸傳媒大樓，稱內有「哈馬斯軍事情報」，又指已作出事先警告讓民眾有足夠時間疏散。

美聯社報道指，以軍周六下令大樓內的民眾撤離，大約一小時後空襲就擊中大樓。路透社引述目擊者指，整幢大樓被以軍導彈擊中後倒塌。

半島電視台在社交網Twitter表示，以色列「摧毀位於加薩地帶的Jala大樓（Jala Tower），大樓內包括半島電視台及其他國際傳媒辦公室」。美聯社一名記者則指，以軍在施襲前警告過大樓業主，而大樓內的人後來已被疏散。

大樓內除了是美聯社及半島電視台的工作場所外，也有多間辦公室及寓所。

一巴人家庭10口命喪空襲

以軍周六指連夜派出160架戰機在40分鐘內投放80噸炸藥擊中加薩多個目標，包括哈馬斯一個接近加薩市中心的「戰術室」、製造炸彈的設施和高層軍官的住所，前晚亦向哈馬斯在平民區延展數公里的地下隧道網絡大舉進攻，並針對其口中的「地下發射場」。哈馬斯和其盟友伊斯蘭聖戰運動證實20名領袖喪命。

加薩多個社區被夷為平地，平民蒼惶逃至學校和清真寺躲避新一輪空襲。西部有難民營在半夜的空襲被擊中，醫護指屬同一家庭的兩名女性和八名兒童喪命。聯合國指當地23萬人正缺水缺電。

美聯社／路透社／法新社

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