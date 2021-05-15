台灣
北美
香港
蘋果日報慈善基金
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

以巴衝突｜以軍空襲炸毀美聯社、半島電視台辦公室所在大樓 稱內有軍事情報

10分鐘前
大樓遇襲後倒塌。互聯網

以色列持續向加薩多個目標發動空襲，美聯社報道，以軍一場空襲摧毀位於加薩的一座十多層高大樓，大樓內為美聯社及半島電視台 (Al Jazeera)辦公室所在地。以色列軍事發言人確認在加薩炸傳媒大樓，稱內有「哈馬斯軍事情報」，又指已作出事先警告讓民眾有足夠時間疏散。

相關新聞：以巴衝突｜以色列內部族群矛盾浮面 猶太人和阿拉伯人都憂慮得不敢離家

美聯社報道指，以軍周六下令大樓內的民眾撤離，大約一小時後空襲就擊中大樓。路透社引述目擊者指，整幢大樓被以軍導彈擊中後倒塌。

半島電視台在社交網Twitter表示，以色列「摧毀位於加薩地帶的Jala大樓（Jala Tower），大樓內包括半島電視台及其他國際傳媒辦公室」。美聯社一名記者則指，以軍在施襲前警告過大樓業主，而大樓內的人後來已被疏散。

相關新聞：以巴衝突●分析｜以色列與阿拉伯國家關係正常化恐受挫 沙地料要重新考慮

大樓內除了是美聯社及半島電視台的工作場所外，也有多間辦公室及寓所。

一巴人家庭10口命喪空襲

以軍周六指連夜派出160架戰機在40分鐘內投放80噸炸藥擊中加薩多個目標，包括哈馬斯一個接近加薩市中心的「戰術室」、製造炸彈的設施和高層軍官的住所，前晚亦向哈馬斯在平民區延展數公里的地下隧道網絡大舉進攻，並針對其口中的「地下發射場」。哈馬斯和其盟友伊斯蘭聖戰運動證實20名領袖喪命。

加薩多個社區被夷為平地，平民蒼惶逃至學校和清真寺躲避新一輪空襲。西部有難民營在半夜的空襲被擊中，醫護指屬同一家庭的兩名女性和八名兒童喪命。聯合國指當地23萬人正缺水缺電。

美聯社／路透社／法新社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

以巴衝突
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner