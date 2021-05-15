（北美通訊）美國最大成品油管道營運商「殖民管道」（Colonial Pipeline）雖已於周三宣佈恢復運作，但要全面回復正常尚需時多天。東南部受影響州分的「恐慌性搶油」情況持續。其中南卡羅來納州就有一名囤積汽油的女司機，為逃避警方追捕而發生意外，引致汽車爆炸，並牽連自己全身着火 。

皮肯斯縣（The Pickens County ）警長辦公室聲明指，意外發生前，警員正試圖追截一輛懷疑盜用車牌的汽車。但司機並不合作，反而加速逃避警方執法。警員於是開響警車的警報器，並通報事件。但警員正使用無線電與通訊中心聯絡時，該輛汽車失控，剷上路邊草坪並翻轉再翻轉，隨即起火焚燒，其間傳出多響爆炸聲。

車上女司機證實是28歲的帕特森（Jessica Gale Patterson），意外後她自行爬出車外，但已全身着火 ，警員將她推落地協助撲火。帕特森事後被送院，情況未明。

Facebook上流傳相信是事發時的短片，可見汽車火勢頗猛，更冒出濃濃黑煙。據帕特森在現場對警員的口供，車尾箱裝有好幾罐汽油。當局相信爆炸是由汽油所引起。

「殖民管道」上周五被黑客攻擊勒索，管道一度暫停運作，影響東南部州分的成品油供應，引發「恐慌性搶油」，導致油價急升，部份人因而囤積汽油，造成惡性循環。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）