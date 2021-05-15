以巴爆發新一輪衝突，雙方連日交火，同時也把以色列各地的族群矛盾重新浮面。其中，地中海沿岸古城阿克里（Acre）亦發生暴力事件，聚居當地的猶太人和阿拉伯人擔心這種族群之間衝突會持續升溫，有人甚至不敢離家，以免成為針對目標。

阿克里是地中海沿岸一個有逾4,000年歷史的古城，人口以阿拉伯人佔多數，猶太人則聚居在郊區。隨着以巴近日衝突升溫，有民眾擔心會激化族群間的敵對情緒，他們甚至害怕離家，以免被錯認為猶太人或阿拉伯人，從而受到威脅。

阿克里周二有示威者放火燒警局及破壞窗戶，當地的阿拉伯人阿巴多（Majd Abado）說：「他們說加薩正失控，但這裏發生的事情令我更害怕。」

阿克里受歡迎的劇院「Acco Theatre Center」亦因暴力衝突而取消本周原定的表演，在劇院工作的約瑟夫（Moni Yosef）說：「我們一起住在這裏，猶太人和阿拉伯人，有着良好關係。這間劇院（聘請）猶太人、阿拉伯人、基督教、穆斯林、德魯茲人，像一個家庭。（當）外面有人（引起）麻煩，它影響我們所有人。」

阿巴多補充，阿克里的暴力衝突是由外來人士及一小撮青年引起，「這裏99%人都反對（衝突）」。

《猶太民族國家法》被指加劇族群不和

有阿拉伯評論人認為，目前各地的衝突或許是由耶路撒冷的事件觸發，但有着更根深柢固的原因。總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu）政府2018年通過《猶太民族國家法》，強調只有猶太人有權在以色列實現民族自決，阿拉伯人認為法例令他們猶如變成二等公民。

阿拉伯國會議員沙哈德（Sami Abou Shahadeh）呼籲各方克制，他在Twitter寫道：「極端組織針對猶太及巴勒斯坦公民的攻擊，沒有得到執法部門處理，這是一條紅線，需要立即解決及國際干預。」

路透社

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