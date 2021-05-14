日本臨近舉行東京奧運COVID-19疫情加深，政府昨宣佈明日起將北海道、岡山及廣島納入緊急事態宣言。北海道札幌市為舉行東奧馬拉松賽事之地，令民間反對舉辦奧運的呼聲持續。

破紀錄35.1萬聯署反東奧

日本首相菅義偉宣佈，將北海道、岡山及廣島周日起納入緊急狀態，與東京、大阪及京都等六個都府縣一樣，緊急狀態有效期直至本月底。經濟再生大臣西村康稔早前在國會表示：「因應變種病毒的嚴重情況，專家促我們向公眾發放強烈的訊息。」

在最新政策下，累計19個都府縣需採取限制措施，包括食肆晚上8時後關門、餐廳及酒吧禁止出售酒精飲品，影響全國約七成人口。現時日本僅得約3%人口接種至少一劑疫苗，1%人口完成接種兩劑疫苗。

東京奧運踏入倒數階段，但有份舉辦的地方疫情未止。東京單日新增1,010宗確診，北海道亦增712宗確診。民眾續反對舉辦奧運，軟銀行政總裁孫正義坦言，對舉辦奧運感「恐懼」。有關反對舉辦東京奧運的聯署，短短九日內已有35.1萬人參與，破當地紀錄。

發起聯署的宇都宮健兒向東京都政府及國際奧委會遞交請願書及聯署。曾參選東京都知事的宇都宮呼籲，奧委會應以「人命優先」。他警告：「在此情況下舉行奧運，代表需撥出珍貴的醫療物資在賽事上。」當地醫生工會亦警告，在疫情爆發期間「沒可能」安全地舉辦奧運，奧委會回應指防疫措施能夠保障日本民眾及運動員的安全。

路透社/法新社/德新社