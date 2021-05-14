美國疾病控制及預防中心(CDC)周四建議已完成接種疫苗的人在室外及室內大部份場所毋須戴口罩，但一些美國人對新指引反應審慎，不少人覺得不戴口罩不安全。

CDC的最新指引是希望讓美國人生活回復正常及鼓勵多些心接種疫苗，但在華盛頓特區街頭溜狗的24歲女子杜瑪(Allison Douma)說：「我對此感到不安，疫苗接種率已經回落，我感到不安全，而且我擔心變種病毒。」杜瑪上月已完成接種疫苗，她溜狗時仍戴著口罩。

在紐約市，在藝術中心工作的39歲女子簡迪克(Maggie Cantrick)說，在日常用品商店等地方不戴口罩，感覺不安全，「我已完成接種疫苗，但我不能除掉口罩，這是瘋狂！」

美國超市連鎖店Kroger Co表示，他們會繼續要求顧客戴口罩，「我們正檢討目前的安全措施和CDC的最新指引，了解同事的意見再釐定下一步策略」。不過，連鎖餐飲集團Trader Joe’s 則表明不會再強制已完成接種的顧客戴口罩。

不過，美國不少地區的人，其實一早已經不戴口罩。例如邁阿密的酒吧，多星期前已接待不戴口罩的顧客。南加州大學一項研究指出，就算在疫情高峯，半數美國人在公眾場合都不戴口罩。在華盛頓特區市中心開設文化浦點和餐廳的舍拉勒(Andy Shallal)，歡迎美國有稍為回復正常的迹象，但他認為CDC的指引很混亂，「因為我們無法得知誰人打了疫苗或誰人沒有」。

路透社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）