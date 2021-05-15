日本東京奧運預定7月23日舉行，但在疫情仍然嚴峻下，民間以至商界最近都有強烈反對聲音，呼籲停辦奧運。日本網上零售巨頭樂天集團的社長三木谷浩史更加直言現在舉辦奧運風險太大「簡直是自殺」，對政府的防疫工作「10分滿分只得2分」。

美國有線新聞網絡指出，本周有多名企業領袖相繼對現時舉辦東京奧運表示憂慮，其中樂天集團社長三木谷浩史認為日本民眾的疫苗接種進度十分緩慢，「要把全世界的人都聚集在一起舉行國際性大型活動很危險，風險太大了，我反對今年舉辦」，甚至形容現時舉辦奧辦「簡直是自殺」。他認為現在決定取消舉辦東奧「仍有可能」，他跟其他國家政府相關人士談過，「很多人實際上對今年舉辦是無法配合的」，他曾嘗試說服日本政府取消舉辦東奧，但尚未成功。

他又批評東京政府抗疫工作差劣，「10 分滿分只得2分」。三木谷在社交網Twitter發文，建議「（作為東奧主場館的）國立競技場應立即轉為大規模疫苗接種會場」，要求日本政府加速疫苗接種工作。

孫正義對7月舉行東奧感「害怕」 贊助商豐田「矛盾」

日本軟銀集團行政總裁孫正義日前接受美國傳媒CNBC訪問時也對7月舉行東奧感到「害怕」，並為日本以及其他國家派出運動員參賽感到憂慮，「目前的情況嚴重、艱困，我不明白為何他們會同意派出運動員」。

東奧贊助商之一豐田汽車亦有所保留，豐田營運總監永田淳表示，對於渴望見到奧運成功以及民眾關注疫情期間舉辦賽事，豐田對此感到「矛盾」，「身為贊助商，見到公眾把不滿指向運動員，我們感到傷心。老實說，對於如何做才好，我們每天都感到矛盾」。

「停辦東京奧運」聯署獲逾30萬人支持

日本疫情仍然未緩和，政府決定從周日起，將北海道等3道縣納入適用「緊急事態宣言」範圍，令緊急事態地區擴大至9個都道府縣。日本首相菅義偉在記者會上表示，在徹底做好防疫對策的情況下，仍有可能實現一場保護國民生命與健康、安心且安全的大會。他認為這是全球最大規模的和平盛典，「我的理解是可以給予國民勇氣和希望」。菅義偉說，相信抵達日本的人數規模「應遠遠低於當初預想的人數」，若這些人入境後不配合防疫措施，政府會研究因應行動，包括強制出境等。

日本律師聯合會前會長宇都宮健兒日前在聯署網站Change.org發起「停辦東京奧運」聯署行動，截至周六中午12時已獲逾36萬人響應。宇都宮已向東京都政府等單位提出停辦請願書。

路透社/中央社

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