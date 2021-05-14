俄羅斯當局周五凍結自由歐洲電台／自由電台在莫斯科銀行的賬戶，指電台拖欠因違反「外國代理」法例而遭判罰的罰款。電台方面指這是俄方欲把他們驅離境的進一步行動。

俄羅斯當局早前把自由歐洲電台／自由電台定性為「外國代理」傳媒，須遵照規定在每篇報道及每段廣播的顯眼位置標籤為「外國代理」。電台方面拒絕，俄羅斯法庭於是裁定他們違反「外國代理」法，判罰款500萬盧布(約53萬港元)。但過了兩個月期限，電台仍未繳付罰款。法庭執達吏周五到電台的莫斯科分局清點器材財物，並通知已展開對其未繳交罰款的執法程序。執達吏展示法庭裁決書，授權他們搜查電台的銀行賬戶並將之凍結。

執達吏周五在電台的莫斯科分局逗留兩小時，清點儀器，但未有干擾電台人員工作或扣留任何人。自由歐洲電台是一家由美國國會出資建立的廣播和通訊電台組織，1950年啟播，成立目的是讓「被政權當局禁止的信息自由傳播」。電台早期由中央情報局(CIA)控制，是中情局對鐵幕國家進行心理戰的一部分。美國國會於1971年接手管理，並與自由電台合併。

路透社/自由歐洲電台／自由電台

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