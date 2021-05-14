（北美通訊）發展太陽能是美國總統拜登減排計劃核心，而中國差不多壟斷全球太陽能板零件供應。報告顯示，這些中國零件生產商，不少涉及新疆強制勞動，意味全球未來太陽能發展需依賴新疆血汗工場，甚至有份壓榨新疆維吾爾族及其他少數民族。中國外交部發言人華春瑩批評，該指控是「彌天大謊」，指美方行為「最終只會搬起石頭砸自己的腳」。

美國有線電視新聞網（CNN）商業版報道，英國謝菲爾德哈勒姆大學（Sheffield Hallam University）人權和當代奴隸制問題專家梅菲（Laura Murphy），和在新疆居住了19年的供應鏈分析師艾勒瑪（NyrolaElimä）聯合著作報告《光天化日下：維吾爾族強迫勞動與全球太陽能供應鏈》（In Broad Daylight: Uyghur Forced Labor and Global Solar Supply Chains），揭發中國以解決農村貧困和失業問題為由，把數百萬計維吾爾族人口，由農村遷移到各地工廠強迫工作，這些經廉價勞動力來生產的商品，除了早前已被揭發的棉花和蕃茄外，還包括太陽能電池板零件。

報告收集了過百份公司公開訊息、政府聲明、官方文章、行業報告等，詳細列出超過30間中國能源產品公司的供應鏈，有否涉及新疆強迫勞動。梅菲和艾勒瑪表示，「維吾爾族人被迫由自己的村莊，被遷移到數百或數千英里外的工業區，從事繁重的體力勞動。」報告續指，維吾爾族人沒有選擇餘地，因為一旦拒絕或離開這些工廠，或令自己和家人有入獄風險。

市場研究公司Bernreuter Research數據顯示，中國生產和供應各種太陽能電池板零件，產能佔全球高達71％至97％；在新疆生產的核心原料多晶硅（polysilicon）則佔近一半全球產量，可見中國在全球太陽能發展，已佔非常重要地位。

報告以新疆合盛矽業公司（Xinjiang Hoshine Silicon Industry）為例，該公司是世界上最大的冶金級硅（Metallurgical-grade Silicon）生產商，為多晶硅製造商提供原料。中國政府在2017年透過「過剩勞動力」（Surplus Labor）計劃，為合盛提供5,000名工人；合盛工廠設於新疆鄯善縣工業區北面，距離園區南面的兩個新疆再教育營，只有幾英哩遠，但報告無法證實這些員工是否來自再教育營。

另一方面，去年全球第三大多晶硅製造商、在中國上市的大全新能源公司（Daqo New Energy Corporation），有30%至35%原料來自合盛，並且在新疆生產多晶硅。大全否認強迫勞動的指控，並指不會容許新疆供應商進行強迫勞動。

報告續稱，生產太陽能電池板零件如矽錠（Ingot）、矽片（Wafer）和電池的晶科能源（JinkoSolar），則是大全第二大客戶，公局有42%矽錠和矽片在新疆工廠生產；其產品最終分銷到全球住宅、商業和公用事業太陽能項目，如加州和亞利桑那州的太陽能發電場。

晶科在美國的分公司就產品來源發表聲明，表示所有在美國銷售和安裝產品，並沒有來自新疆的材料或組件，以配合美國政府禁止入口新疆血汗商品的措施。而使用晶科產品的美國再生能源公司sPower則表示，基於認可供應商資格，以及與其簽定的可追溯協議，可確保購入的產品，背後供應鏈不涉及強迫勞動。

中國外交部發言人華春瑩批評，有關報告和指控是「彌天大謊」，她強調「新疆的棉花是雪白的，太陽能是清潔的，可是這些人的意圖和行動是非常黑暗的、骯髒的」。華春瑩續指，「美方等個別勢力妄圖通過製造謠言和謊言來達到搞亂新疆、遏制中國發展的圖謀永遠不可能得逞。他們的行為最終只會搬起石頭砸自己的腳。搞產業鏈脫鉤會傷害中國利益，但最終更會傷害他們自己的利益」。

拜登在3月公佈、總值2萬億美元的基建發展大計中，要求每個州分在2035年前，必須達到以零排放方式發電的目標；歐盟亦計劃到2030年時，碳排放量較1990年水平減少55%，意味包括太陽能在內等可再生能源，將成為全球未來環保趨勢。

美國氣候特使克里（John Kerry）周三表示，美國政府正考慮就來自新疆、透過強迫勞動生產的太陽能電池板問題，向中國實施制裁。美國國會目前亦正審議《防止維吾爾強迫勞動法案》（Uighur Forced Labor Prevention Act），一旦通過，將禁止美國公司由新疆進口與強迫勞動有關商品。

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