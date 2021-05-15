緬甸反政變人士「全國團結政府」成立的「人民保衞軍」，據報已跟軍政府交過最少兩次手，雖然連戰皆北，但當地局勢已越來越有阿拉伯之春民主運動失敗後的敍利亞影子，即示威者放棄了和平抗爭，紛紛逃出城市加入武裝鬥爭的行列，不排除緬甸有爆發全面內戰的可能。

當地網媒報道，人民保衞軍首仗上周在曼德勒省的塔洛米約村拉開戰幔，這支由示威者和變節警察湊合而成的雜牌軍，無論在兵力、裝備和訓練都處於劣勢下，仍跟緬軍周旋達20小時，一名戰士說：「面對緬軍排山倒海的攻勢，我們不得不撤退」，結果有30人被俘，至少11人受傷。

第二仗則在實皆省的梅特京村展開，緬軍調來了300名士兵殺入村莊，人民保衞軍不敵後，帶同村民撤走，但大批糧食和軍火被奪去。另外，緬軍昨在欽邦又出動大炮和武裝直升機，攻擊明達鎮內的少數民族叛軍。軍政府又稱國內「武裝恐怖分子」近日發動一連串襲擊，造成至少63人死亡。

環姐佳麗初賽打國際線

另外，代表緬甸在美國參加環球小姐競選的佳麗圖薩爾，日前在初賽中大打國際線，她在民族服飾環節中高舉一幅「為緬甸祈禱」的標語。這位22歲的女大學生是在緬甸民主化過程中成長的一代，她去年11月才首次投票給昂山素姬的全國民主聯盟，豈料民選政府在三個月後便被軍方推翻。

英國《泰晤士報》