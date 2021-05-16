中美洲國家薩爾瓦多發生殺人埋屍案，一名前警員上周承認殺死兩母女，警方在他家中挖掘竟找出十具遺骸，受害人包括三名小童。警方另外拘捕約十名疑犯懷疑他們是一個殺人集團，估計有13人被殺害。

51歲前警員奧索里奧(Hugo Osorio Chávez Osorio)居於西部城鎮查爾丘阿帕(Chalchuapa)，上周他的鄰居聽到有女子呼救而報警，警方上門發現他家中有兩名女子死亡，分別是57歲女子和她26歲的女兒，二人倒於血泊中，有被性侵的迹象，於是警方上周六拘捕奧索里奧，他已承認殺人。

警方到他家中搜索挖掘，赫然再找出十具遺骸，相信屬於七名女子和三名小童，遇害小童是一名7歲女孩和分別兩歲和9歲的男孩，部份受害人可能兩年前已遭殺死埋屍。

奧索里奧2005年因為性侵被革職，判監五年，他有精神病行為，又當殺手替他人殺人。警方相信奧索里奧可能與一個殺人集團有關，另外拘捕10名同黨，估計多達13人被殺。

美聯社/德新社

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