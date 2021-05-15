美國疾控中心（CDC）新指引建議完成接種COVID-19疫苗的人可不戴口罩，原本令人鼓舞，但由於變種病毒加速散播，加上難以分辨已接種疫苗的人，使美國上下對是否仍戴口罩意見分歧。

華盛頓特區24歲女子杜馬已完成接種疫苗，應是新指引下的得益者，但她仍為不戴口罩感到焦慮，稱「因為疫苗效力下降，我不感到安全，我擔心變種病毒」。36歲的勞倫也對新指引有保留，擔心即使打了疫苗，身邊隨時還有生病或未打針的人。

除了民眾，曾實施強制口罩令的州對新指引的反應也相悖。密歇根、內華達、俄勒岡和俄亥俄等20個州很快就宣佈，即時或未來數周開始跟從CDC的建議，其中俄勒岡州州長布朗稱讚新做法證明疫苗是助回復正常生活的最快方法。但加州、新澤西和夏威夷等州則未有即時改動，夏威夷州州長明言「我們無法決定誰打過或沒有打疫苗，最佳折衷方法是所有人都戴口罩」。

專家憂店舖變播毒溫床

商界方面，連鎖超市Kroger表示會繼續要求顧客戴口罩，沃爾瑪則停止強制已完成接種疫苗的員工和顧客戴口罩。食品和商業工人聯合工會批評CDC的指引模糊，擔心前線人員要做「疫苗警察」，加重工作壓力。匹茲堡大學醫學院教授葛拉德亦指，現時根本沒有機制分辨已接種疫苗者，估計商店內會「無人戴口罩，但有人未打針」，成為播毒溫床。

世衞專家認為，除罩等限制不應只看疫苗接種率，還要看病毒傳播程度。首席科學家斯瓦米納坦強調，打疫苗的人仍會感染或傳播病毒，因此仍須戴口罩。

路透社/美聯社