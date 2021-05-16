英國哈里王子接受美國演員Dax Shepard的Podcast節目上周四播出，大發有關皇室生活的牢騷，據說令皇室失望。英國《星期日郵報》報道，有皇室高級侍臣希望哈里與妻子梅根放棄所有皇室頭銜。

報道指，高級侍指哈里對皇室的攻擊可恥，令高級侍臣感到困惑和被背叛。他們對哈里批評皇儲查理斯教養子女的手法尤其光火，指他也暗示女皇以至剛入土為安的菲臘親王也教導無方。一名皇室助理說：「將祖父捲入爭拗是令人震驚而且是不敬……薩塞克斯公爵花了相當多的時間強調他與一般人無異，攻擊他認為令他受苦的皇室。這令人越來越覺得，如果你不喜歡皇室，就不應擁有皇室頭銜。」

另一消息人士認為，既然哈里與皇室關係如此惡劣，哈里夫婦應放棄使用皇室頭銜，一如他們去年脫離皇室時承諾放棄「殿下」（His Royal Highness）頭銜，「他們的稱呼應變成哈里與梅根。如果他們拒絕這樣做，他們必須解釋」。

哈里梅根接受美國名嘴奧花雲費訪問3月播出前夕，也有皇室侍臣透露，英國皇室有可能褫奪兩人的爵位。報道形容女皇對於兩人接受電視訪問感到厭煩，亦被他們惹怒。

哈里在上周四播出的Podcast訪問中，將皇室生活比喻為電影《真人Show》（The Truman Show）及生活在動物園之中，並解釋搬到美國加州是為了打破皇室家庭「痛苦和折磨」的循環，被視為再暗批父親皇儲查理斯。他表示，成為人父後，決心避免對孩子犯同樣的錯。他想到父親的成長，發現父親被養成一個皇室成員也不容易。

有皇室中人認為，訪問播出當天，威廉伉麗到伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）出席官式活動宣傳精神健康周，哈里有搶兄風頭之嫌，令皇室失望。

《泰晤士報》引述皇室消息人士報道，那天本是威廉王子及夫人凱蒂的美好一天，可惜被哈里的訪問「搶奪」了。皇室消息人士透露，其實哈里在訪問中爆料已不是甚麼令人震驚的事，但認為這些牢騷適宜在家裏私下發就算。

英國《每日郵報》／《太陽報》

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