【新增內容】以巴衝突持續，以色列軍方周日確認，以軍空襲了哈馬斯在加薩地帶最高級領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）的住所，是近期第3次針對哈馬斯高層的同類攻擊，但以軍未交代對方是否喪生。

以軍發表聲明指，在襲擊目標中，包括哈馬斯政治局加薩主席辛瓦爾和其弟穆罕默德的住所，後者是負責哈馬斯的後勤物流事務，形容兩處是哈馬斯的軍事基建設施。以軍亦釋出片段，顯示某處遭空襲後冒出濃煙和嚴重受損，又指空襲還針對哈馬斯地底隧道進行打擊。目擊者亦確認空襲攻擊了辛瓦爾的住所。

哈馬斯高層料已躲藏 不會在家中

這是以軍近期第3次針對哈馬斯高層的同類攻擊，以軍在周六曾經轟炸高級領袖阿哈耶（Khalil al-Hayeh）的住所。但美聯社指，哈馬斯高層都已經躲藏起來，不太可能有人仍待在家中。

辛瓦爾在2017年獲選為哈馬斯在加薩的政治領袖，今年3月成功連任，他之前是哈馬斯軍事司令官，曾在以色列監獄服刑超過20年，2011年在以巴交換囚犯時獲釋。而哈馬斯目前的最高領導人是哈尼耶（Ismail Haniyeh），正身處卡塔爾。

以軍表示，截至當地周日上午7時，加薩武裝分子向以色列發射了約2,900枚火箭，而以色列鐵穹防空系統攔截了約1,150枚火箭。

法新社／美聯社

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