以色列戰機周六空襲加薩一幢12層建築，用三枚導彈將內有美聯社、半島電視台等多個新聞傳媒辦公室的大樓夷平。有記者表示當時要倉促疏散，國際記者聯會指以色列企圖壓制報道加薩情況的記者。

以色列國防軍在聲明中說，大樓內有巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）情報部門的「軍事資產」，又指哈馬斯利用記者作人盾，是「合法的軍事目標」。

大樓內有辦公室也有住宅。巴勒斯坦獨立記者賽義德（Youmna al-Sayed）說，接到以軍電話通知一小時後戰機將襲擊大樓後趕快離開，但由於大樓內只有一部升降機，他們決定讓年老住客和兒童使用，自己用樓梯，其間也盡量幫兒童疏散。

由於新聞機構辦公室內器材多，美聯社記者向以方要求多15分鐘時間以便收拾相機等器材。

美聯社指辦事處設在該大樓頂樓已15年，有職員和自由身記者共12人，所有人安垐疏散，無人受傷。該社指這次空襲令人震驚恐懼。

國際記者聯盟（IFJ）指以方「有系統地針對加薩傳媒，企圖控制對加薩情況的報道」 。IFJ副總 幹事迪爾（Jeremy Dear）表示，這以是以軍第三次針對傳媒機構所在的大樓發動攻擊，指空襲大樓並非意外，「炸一次還可以說只是意外，不是蓄意，不是針對，不是要傳媒滅聲」。

歐美多市示威聲援巴人

歐洲多個城市周六有成千上萬人上街，聲援巴勒斯坦人。法國巴黎5,000人不理會政府禁令舉行集會，警員發射催淚彈和水炮驅散。當局擔心2014年的情況重演。當年以巴衝突，巴黎示威者針對猶太教堂及其他以色列和猶太目標。

倫敦幾千人在海德公園附近出發，遊行到以色列大使館，高舉「停炸加薩」標語，大喊「解放巴勒斯坦」口號。主辦單位聲稱有10萬人參加，警方未有證實人數。

在西班牙馬德里，2,500人遊行到市中心，不少參與遊行的青年用巴勒斯坦旗裹着身體，高喊「這不是戰爭，是種族滅絕」。

在德國柏林，參與遊行的示威者高呼「抵制以色列」，向警察投擲鋪路磚和樽，多人被捕。

美國洛杉磯幾百人上街要求以軍停止轟炸加薩，他們由聯邦政府建築遊行到以色列總領事館。警方封閉威爾希爾大道（Wilshire Boulevard）。

澳洲廣播公司／半島電視台／美聯社／法新社

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