美國一對同母異父的黑人兄弟，30多年前被控姦殺11歲女童，遭判處死刑，一直坐牢等候行刑，直到2014年DNA證據找出真正兇手，還兩人清白。這對兄弟入稟控告警方並民事索償，案件經多年審訊後，北卡羅來納州法院的陪審團判處兩人勝訴，合共獲得7,500萬美元（約5.8億港元）賠償。

二人的冤案發生於1983年，麥科勒姆（Henry McCollum）和布朗（Leon Brown）在羅伯遜郡雷德斯普林斯（Red Springs ）被指控姦殺11歲女童布伊（Sabrina Buie）。麥科勒姆當時19歲，布朗更只有15歲，均被定罪及判處死刑。直到2014年，經過DNA證據找出真兇阿迪斯（Roscoe Artis），證明兩人無罪後才獲釋。

兄長成坐牢最長死刑犯 弟弟出現精神問題

這對兄弟的代表律師指，兩名當事人智商均較正常人低，被警方盤問時感到懼怕而被迫認罪。麥科勒姆在獄中等候執行死刑，度過了31年歲月，成為北卡羅來納州服刑時間最長的死囚；布朗其後獲改判終身監禁，但據報因在長期坐牢而出現精神健康問題，需要全天候24小時照顧。

2015年，兩人對雷德斯普林斯警方展開民事索償，稱公民權利在當年審訊過程中受到侵犯，指控警方強迫認罪、修改證據等。

北卡羅來納州東區聯邦地區法院的8人陪審團上周五作出判決，就兩人在獄中度過的31年，各自作出補償性賠償3,100萬美元（約2.4億港元）。兩人亦獲得1,300萬美元 （約1億港元）懲罰性賠償。

判決出爐後，兩人代表律師之一艾布拉姆斯（Elliot Abrams）發表聲明指，多年來等待執法部門向兩人「承認嚴重的不公義」，如今終於結束，「陪審團最終賦予麥科勒姆和布朗能力結束他們生命中極其可怕的一章。他們身邊有朋友、家庭和摯愛，期待更光明的未來」。

麥科勒姆則回應稱：「我得到自由。今日獄中仍然有很多無辜的人。而他們不應受到這樣的對待。」

美聯社

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