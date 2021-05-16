英國皇儲查理斯有意在登基後，進一步開放白金漢宮等多個皇室物業，延長它們向公眾開放的時間和範圍。消息人士形容查理斯把那些由皇室信託持有的物業視為公眾地方多於私人財產，開放物業亦有助皇室獲得更多收入，以彌補翻新白金漢宮所用的公帑。

報道指查理斯計劃把英國皇室建築的性質由皇室私產，逐步改變成公共財產，除了白金漢宮，其他或可開放的皇室地點包括溫莎堡、肯辛頓宮和桑德靈厄姆（Sandringham）莊園等，開放時間和範圍會增加，但仍屬於皇室成員的居所。

或對外開放775個大廳或房

查理斯有意對外開放的包括775個大廳或房，包括通往白金漢宮陽台的房間、通常安排讓外國元首來訪時入住的比利時套房（The Belgian Suite）等，而且將桑德靈厄姆宮的開放時間由4月至10月，擴大至全年均可參觀；至於他自己入住的克拉倫斯宮（Clarence House）預料亦會全年開放。

消息人士透露72歲的查理斯正就其計劃諮詢夫人卡米拉、兒子威廉夫婦等多名皇室成員，英女皇亦已得悉查理斯的計劃。消息人士形容，查理斯希望國民與皇室有更多連結，皇室亦要與時並進，配合現代人希望參觀皇宮的思想。

現時估計每年有50萬人次參觀白金漢宮，但受疫情影響，預料今夏白金漢宮訪客人數將減少約40%，內容亦僅限於到花園野餐，以及聽從工作人員指示乘馬車，開放時間亦將較短。

翻新設施吸客

皇室正花3.69億英鎊（約40.4億港元）翻新白金漢宮，預料2027年才完成，當中涉及公帑。消息指查理斯和女皇均認為公眾有權利受益於皇室，因此打算開放更多建築物。1993年溫莎堡翻新後，皇室同樣同意開放溫莎堡以支付裝修費用。

皇室侍從又指查理斯如登基後，將不像女皇般大部份時間留在白金漢宮或溫莎堡，而是會在白金漢宮、桑德靈厄姆宮和蘇格蘭的巴爾莫勒爾大宅之間「三邊走」。

英國《星期日泰晤士報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）