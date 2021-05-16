以色列與巴勒斯坦過去一周暴力衝突越演越烈，累計至少超過150人喪生，當中超過九成是巴人，另有逾千名巴人受傷。在周六巴勒斯坦紀念「浩劫」的日子，歐美多個首都與大城市有數以十萬計人上街聲援「飽受以色列暴力和壓迫」的巴勒斯坦人，部分地方更爆發警民衝突。歐盟外長安排周一緊急視像會議。

倫敦15萬人遊行

英國倫敦集會的主辦單位稱有15萬人遊行到以色列大使館附近，隊伍中有「停止炸加薩」及「解放巴勒斯坦」等標語及口號。巴勒斯坦大使扎姆洛發言指：「這次與別不同。 我們不會再被否定。我們已受夠壓迫。」

一名61歲會計師批美國偏袒以色列、沒「調停、阻止現正發生的事」。他說：「全世界都該做點事，包括這個國家」。主辦單位發言人亦說，炸加薩「殺平民殺兒童是戰爭罪行」，認為英國政府立即行動。

有部分示威者與警方衝突，最終有九人因暴力擾亂公眾秩序被捕，四人因違反衞生條例被捕，九名警察受傷。同日稍後舉行英格蘭足總盃決賽，李斯特城首次捧盃，中場咸沙祖靴里與法國守將韋斯利科芬拿拉起巴勒斯坦旗撐巴人。

歐美多地示威支持巴人

歐洲多國有示威，德國亦有成千上萬人在法蘭克福、萊比錫和漢堡集會，柏林南部土耳其與阿拉伯裔聚居區更有三場活動。波恩和明斯特則有人到猶太教會堂外燒以色列旗洩憤。法國巴黎的集會在未獲當局批准下舉行，結果被警察以催淚彈和水炮驅散，有人擲石還擊及架設路障，遊行計劃最後告吹。

在北美，華盛頓、波士頓、紐約、洛杉磯與蒙特利爾都有集會展現對巴人的支持。其中紐約布魯克林約2,000人參加「捍衞巴勒斯坦」活動，要求「加薩自由」、「結束以色列種族隔離」。數名猶太人參加，舉起「別用我名義」、「與巴人團結」等標語。另一名示威者說：「當一國擁核武，另一國只有一些拿石頭的村民，責任在誰很清楚。」

法新社/英國廣播公司/英國《觀察家報》

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