日本近期疫情反覆，東京、大阪等多地仍在緊急事態宣言範圍，但距離東京奧運揭幕只有兩個多月，當地要求停辦奧運的呼聲正越來越高。日本人對東奧已愈來愈不耐煩，共同社最新民調指有59.7%認為應停辦奧運。福井大學醫學院教授岩崎博道促請首都圈推行全面居家封鎖措施，期望讓新增感染宗數在兩周後迅速減至接近零。

日本政府上月底對東京都發佈第三次緊急事態宣言後，都內感染人數持續未見下降，東京周六再新增772人感染、11人死亡，周邊的神奈川、埼玉及千葉縣感染數字亦高企。時事通訊社報道，東京都官員上周舉行會議，都知事小池百合子坦言感染「全然沒有減少」，正討論是否要求大型商業設施停業；有東京都廳官員私下承認，若疫情持續擴散，奧運將難以舉辦下去。

如不封鎖 或兩個月才跌至日增100宗以下

岩崎博道周六在一場演講中提及奧運，他形容「只要想辦的話大概便辦得到」，但未見當局的具體計劃。岩崎博道稱，假如奧運需安全舉行，東京都每日新症應要減至100宗以下，但要達到此標準或需時兩個月，因此目前舉辦東奧的唯一出路將是首都圈封鎖措施，以提供經濟支援作基礎，讓8成居民留在家中，估計一旦實施，只需兩周新增感染宗數便可接近零，形容「要展現效果只有現在做」。岩崎又稱，封鎖措施亦有助改善醫療體系壓力，應對一旦奧運期間有選手染病的情況。

日本民間反對舉辦奧運的聲音越來越大，當地的停辦奧運網上聯署截至周日中午已有逾36.5萬人響應，樂天會長三木谷浩史亦表示，若在現時疫情下還要舉辦奧運「簡直是自殺」。

東京奧組委主席橋本聖子周六表示，將於下月決定奧運會觀眾人數上限，已做好閉門舉行奧運的心理準備，但會慎重考慮，期望可創造條件，讓賽場可容納觀眾。橋木又表示，不希望奧運後疫情再次擴散，會做好防疫措施。

中央社／共同社／時事通信社

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