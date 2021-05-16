印度的第二波疫情大規模爆發後，至今未見明顯降溫。鄰近多個國家同樣存在貧窮、人口密集、衞生惡劣、醫療系統脆弱等高危因素，其中尼泊爾、斯里蘭卡和馬爾代夫近日感染宗數已大增，且由於印度停止對外出口疫苗，它們更面臨疫苗嚴重不足的窘境，恐逐一重演印度慘況。

多個南亞國家自印度第二波疫情起，收緊與印度的邊境管制，但區內人流來往始終頻繁，導致疫情逐漸蔓延至周邊地區。

尼泊爾新症增近百倍 醫生：像世界大戰

尼泊爾近日持續錄得每天近萬宗新增感染個案，遠高於2至3月時的每天不足100宗，估計實際感染數字遠高於此數。在當地邊境執業的醫生潘迪（Rajan Pandey）透露，醫院近日已超出負荷，他自己每天也無奈將約30名病人拒諸門外，形容「情況有如世界大戰」，且擔心最壞時候還未到。尼泊爾亦一如印度出現醫療氧氣不足問題，政府只好向醫院實施配給，但數量遠遠未夠。

《紐約時報》指尼泊爾4月慶祝當地新年後，不少在印度打工的人本來返回印度，但不久後隨印度疫情大爆發而回國，部份人當時已染疫，導致疫情也在尼泊爾爆發。邊境甘瓊布爾區（Kanchanpur）官員透露，由印度入境的國民當中，多達20%被驗出已受感染。

重複印度錯誤 大搞競選集會播毒

然而直至現時，尼泊爾仍然只關閉35個接壤印度陸路邊境中的22個，且截至4月底前，旅客仍可乘搭飛機直接由印度飛抵首都加德滿都，潘迪直言當地封關和隔離措施做得太遲。

尼泊爾政府亦重複印度的錯誤，包括在去年首波疫情後沒及時擴充醫療系統，導致如今醫療體系不勝負荷，而當地在去年12月解散國會後同樣面對選戰，連串集會如同印度早前舉行地方選舉的翻版，令病毒擴散。專家估計尼泊爾的疫情或尚有一個月才到高峯。

孟加拉無針打 官員憂變種殺入

印度在第二波疫情後迅速加快疫苗接種，但正因印度停止出口疫苗，多個鄰國如今更缺乏疫苗，恐較印度更難控制疫情。孟加拉上月底已率先被迫停止疫苗接種計劃，暫停接受預約，當局正向中國及俄羅斯尋求疫苗供應。

現時孟加拉疫情相對受控，但人口同樣密集，經濟活動亦沒因疫情停頓。隨着上周末已錄得首宗在印度爆發的變種病毒感染個案，官員警告疫情有可能一發不可收拾。

多國封關 巴基斯坦：區內恐全爆疫

馬爾代夫近期感染宗數同樣急升，當局周二公佈所有來自印度、尼泊爾、不丹、阿富汁、孟加拉、巴基斯坦和斯里蘭卡，或曾在以上地點轉機的旅客都不能入境，全國周三錄得1,572宗新症，較一個月前增近15倍。

印度爆發第二波疫情早期，不少較富有的人都前往馬爾代夫避疫，當局直至5月才要求所有入境旅客提交96小時內的病毒測試陰性證明。

旅遊業受重創的還有斯里蘭卡，當局在疫情再次爆發後，隨即停止與印度的一切交通往來，有旅行社透露自去年起已裁員70%，餘下的員工亦減薪一半，東主洛庫赫蒂（Nipuna Lokuhetty）坦言本來寄望與印度的旅遊氣泡可刺激生意，如今卻因疫情告吹。

其他未嚴重爆發疫情的南亞國家同樣不敢放鬆，其中適齡人口接種率逾95%的不丹上月已禁止外國勞工入境；巴基斯坦亦關閉與印度的邊界。巴基斯坦的抗疫官員烏馬爾（Asad Umar）承認，整個區域都可能面臨感染及死亡數字暴增的慘局。

美國《紐約時報》/美國有線新聞網絡

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）