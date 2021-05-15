以色列在與巴勒斯坦的衝突中四面受敵，除了要應付加薩哈馬斯的攻勢外，約旦河西岸佔領區的巴人正與以軍爆暴力衝突，國內多處猶太人與阿拉伯人的混居地社群衝突升溫，同時又要應對邊境示威者以及黎巴嫩和敍利亞的攻勢。但有外交官相信各方數天內將達成停火協議。

以軍昨日指連夜派出160架戰機在40分鐘內投放500噸炸藥擊中加薩多個目標，包括哈馬斯一個接近加薩市中心的「戰術室」、製造炸彈的設施和高層軍官的住所，前晚亦向哈馬斯在平民區延展數公里的地下隧道網絡大舉進攻，並針對其口中的「地下發射場」，昨天又在事前通知疏散下，擊毀美聯社和半島電視台辦事處所在的大樓。哈馬斯和其盟友伊斯蘭聖戰運動證實20名領袖喪命。

美聯社辦公室被炸毀

加薩多個社區被夷為平地，平民倉皇逃至學校和清真寺躲避新一輪空襲。西部有難民營在半夜的空襲被擊中，醫護指屬同一家庭的兩名女性和八名兒童喪命。聯合國指當地23萬人正缺水缺電。

加薩至今錄得至少139死950傷，死者包括39名兒童和22名女性。以色列則指自周一起錄得逾2,300枚火箭炮襲擊，當中約半被攔截、380枚落入加薩；至少九死560傷，死者包括兩名兒童和一名軍人。

西岸佔領區前日爆發自2000年第二次巴勒斯坦起義以來最嚴重的衝突，當局指有11巴人死於以方的槍炮下，逾150人受傷，呼籲公眾捐血。以軍就指企圖持刀襲擊以方士兵的其中一名巴人被開槍擊斃。東耶路撒冷的阿拉伯人社區亦連夜爆警民衝突，年輕蒙面巴人縱火，以警發射催淚彈，極右猶太人對巴人開槍。

以色列境內的社群暴力衝突升溫，雙方互毆和焚燒猶太教堂和清真寺，警方指本周已有逾750人被捕。特拉維夫以南的巴特亞姆一名極右的猶太人毆打一名阿拉伯人至重傷，亦有猶太人向阿拉伯人住所投擲汽油彈，盧德市的宵禁未能制止衝突。

以色列與黎巴嫩和敍利亞的關係亦隨今次衝突變得更緊張。以軍指前日「向數名從黎巴嫩進入以方邊境的暴徒開槍示警」。真主黨指一名21歲的成員中槍身亡。其後真主黨所在的敍利亞南部向以色列發射三枚火箭炮。

安理會討論局勢

聯合國安理會今日將開會討論加薩局勢，有外交官指成員國屆時將一致呼籲停火。埃及正聯同約旦調停，有官員透露哈馬斯本已同意上周四晚起停火一年，但以方拒絕，打算摧毀更多哈馬斯陣營的軍力才停火，相信上周四、五的攻勢屬最後一波，料數日內將同意停火。 美國副助理國務卿阿馬前日抵達以色列，發言人指他將與以巴代表會談「鼓勵可持續的平靜」。

法新社/路透社/美聯社/德新社