新加坡周日（16日）起收緊防疫措施，包括二人限聚令及禁堂食，另因應台灣昨日（15日）爆發本土確診潮，當局同時宣佈加強對台灣的邊境管制措施，明起（17日）由台灣入境的新加坡公民及永久居民需隔離21天，抵達時及隔離期間均需接受檢測。

周日起推2人限聚令

衞生部公佈截至昨日中午新增31宗確診個案，19宗為本地社區感染，另有8宗與機場群組有關，令群組個案數目增加68宗，是當地最大活躍群組。兩宗本地個案源頭不明，其中一人初步檢測感染印度B1617變種病毒。

由於近日有小學爆發感染群組，教育部宣佈7間小學在未來兩周需在家網上學習。至於12宗境外輸入個案，7宗為新加坡永久居民或本地人，分別從印度、印尼、馬來西亞和菲律賓返國。

最新防疫措施包括將限聚令由5人減少至2人，全面禁止堂食，要求僱主讓僱員在家工作，將由周日起生效至下月13日。此外宗教崇拜、婚禮等活動規模亦有所限制，活動前未受檢測只准50人參與，若已接受檢測可提高至100人。商場、觀光景點、博物館、公共圖書館和戲院等公眾場所的入場人數亦要減至一半或以下。

台灣入境星國需隔離21天

當局亦宣佈周一起收緊台灣的入境限制，過去21天內有台灣旅遊史的新加坡公民、永久居民及長期准證持有者入境新加坡後，須在指定隔離設施隔離14天，之後再在自己的住所隔離7天。入境時、隔離第14天和隔離結束前均需接受病毒檢測。

至於非新加坡公民、非永久居民的旅客，若在入境前21天內有台灣旅遊史，更須在上機前72小時內接受檢測，出示有效的陰性報告方准入境。

新加坡先前將台灣列為低風險地區，台灣旅客可向星方申請航空通行證（Air Travel Pass, ATP），抵達後在機場接受檢測，若無確診可無需隔離。新令實施後，過去21天有台灣旅遊史的短期旅客，將無法使用ATP入境。

新加坡《海峽時報》／亞洲新聞台／中央社

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