英國蘇格蘭阿伯泰大學（Abertay University）一名29歲法律系女生在堂上進行涉及女性主義的報告時，陳述女性生來有陰道，且身體「沒男性般強壯」。不料這番言論竟然遭同學投訴「冒犯」和「歧視」，而大學也接納投訴，令該名女生恐面臨校方紀律處分。

已育有兩名孩子的29歲女生基奧（Lisa Keogh）已是最後一個學年，正準備畢業，她早前在一次視像學術會議上分享女性主義與法律的議題，對於跨性別女性參與綜合格鬥（MMA）女子組比賽表達關注，指出有女性接受睾丸酮注射32年後，基因上會比一般女性更強壯。

言論被同學質疑是把女性標籤為「較弱的性別」，基奧重申男女之間存在體格差異是事實，質疑有同學以女性主義亂扣帽子，把所有男性視為強姦犯。

更有同學就此投訴基奧的言論構成冒犯及歧視，大學接納投訴並展開正式調查，不排除對她紀律處分，甚至有可能把她逐出校。校方宣稱鼓勵言論自由，可辯論具爭議、充滿挑戰的議題，但拒絕評論個別學生紀律問題，會交相關部門調查。

強調非冒犯 僅分享個人看法

已為人母的基奧批評有關投訴和調查是笑話，大學不應調查她運用言論自由的行為。她強調無意冒犯任何人，亦不是恐懼跨性別人士，在整場會議上只是抒發自己真心相信的看法，「我只是說出基本的生理學事實」。

基奧又透露在發表上述言論後，遭到一些同學指控為「典型歧視跨性別的白人女子」。她強調，雙方必須自由交換意見，才能稱得上討論，她亦憂慮事件將打擊她擔任人權律師的志願。

英國埃克塞特大學（University of Exeter）女講師普恩（Eva Poen）去年也經歷類似事件，被指在課堂上談到「只有女性才會有月經」等說法，同樣遭學生投訴，指摘她公然把跨性別置於不同群組。

英國《每日郵報》/《泰晤士報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）