根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.62億、死亡人數超過336萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,292萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.5萬。印度確診人數超過2,437萬，死亡人數突破26.6萬。巴西確診人數超過1,559萬，死亡人數超過43.4萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

法接種首劑疫苗者突破2千萬

法國周三將容許酒吧餐館露天區域重新開放營業，昨天（周六）達成為境內2,000萬人接種一劑疫苗目標，相當於大約30%法國人口。衞生官員表示，確切數字是20,086,792人已接種第1劑疫苗，其中8,805,345人也已接種第2劑。

法國政府目標在下月15日前為3,000萬人接種第1劑疫苗，馬克龍先前宣佈，屆時所有成人將可接種疫苗，目前疫苗僅保留給優先族群和50歲以上成人接種。總理卡斯泰（Jean Castex）說：「目標唾手可得。」

法國通報境內醫院加護病房收治的染疫重症病患降為4,271人，較前一天減少81人，連續第12天下降。此外，醫院內新增加112人染疫不治，而前一天為173死。

法新社／路透社

美CDC 建議學生下學年續戴口罩

美國疾病控制及預防中心（CDC）周六表示，鑑於學生將未能完成疫苗接種，下學年學生將要繼續在校內時刻戴口罩及保持社交距離。

CDC上周四建議完成接種疫苗者在戶外毋須載口罩。在大部份室內地方亦毋須戴口罩。

另外，耶魯大學周六發出通告，規定全體教職員、博士碩士見習生在秋季開學前接種疫苗。

該校上月已要求學生開學前須接種疫苗。

美聯社

曼谷食肆周一恢復提供堂食

泰國政府將放寬首都曼谷等劃為疫情「深紅區」的餐飲限制，允許餐館周一起恢復堂食，不過營業時間和用餐人數將受限制，因為目前泰國正面對第三波疫情。

泰國疫情管理中心發言人塔維辛週六說，疫情深紅區的餐館將可恢復堂食服務，但客容量限制在25%，而且須在晚上9時打烊。

深紅區屬於疫情風險最高的地區，目前曼谷和另外四府被列為深紅區。位於該區的餐館受到最嚴格的防疫限制，目前只能提供外賣服務。

路透社

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