【打亂部署】英國對抗COVID-19疫情的成績本來標青：疫苗接種率高令感染率大降，防疫措施逐步解除。但來勢洶洶的印度變種病毒，近日在部份地區包括倫敦有加速擴散的迹象，或會成為英國最常見的病毒株，首相約翰遜直言可能會「嚴重打亂」英格蘭下月的最後階段解封大計。

約翰遜前日在記者會確認，英格蘭將如期在明日開始第三階段解封措施，包括放寬室內外聚集人數，但他表明要跟民眾「實話實說」：假如印度變種病毒株傳播力比此前出現的病毒株「強得多」，當局將面對「艱難抉擇」，6月21日全面解封的計劃或要脫軌，甚至要重新實施一些防疫限制，因為政府得「竭盡一切辦法確保公眾安全」。

據官方統計，印度變種病毒的個案數字，由前一個星期的520宗大增近兩倍，達到上周的1,313宗，變種病毒在英格蘭西北部加速蔓延，在倫敦亦有類近情況，但程度較輕。截至上周三（12日），感染印度變種病毒的死亡個案累計有四宗。

出動軍隊派檢測工具

為此當局作出「果斷應對」，包括決定將50歲以上及高風險人士兩針疫苗的距離由12周縮短至八周，希望加快提升保護力。同時，約翰遜亦宣佈出動軍隊，在變種病毒個案集中的重災區、多南亞裔人口的博爾頓（Bolton）和布萊克本（Blackburn），加強病毒檢測和接種疫苗工作，由士兵負責流動檢測站，以及在街上及逐戶派檢測工具；疫苗接種站會延長開放時間等。官員不排除有地方性的限制措施。

約翰遜表示，政府會等候印度變種病毒株的傳染力數據，然後才決定下一步。

政府的緊急情況科學諮詢小組（SAGE）前日發表報告指，印度變種病毒株的傳播力較之前流行的英國變種高出50%的「可能性很實在」；在這情況下，假如仍按計劃下月全面解除防疫限制，「住院率會大增」，達到每日一萬人甚至二萬人，遠超去年疫情最嚴重時單日3,768人入院的紀錄。

傳播力或較英變種高五成

英國首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）表示，印度變種傳播力更強是毋庸置疑，「關鍵問題」是有多強，不過無論程度大小，「我們都預期它會取代英國變種成為主流病毒株」。

約翰遜前日則表明，假如印度變種傳播力不是高太多，仍可如期在下月全面解封。他不忘鼓勵民眾接種疫苗，指暫時未有證據顯示現有疫苗對防止印度變種造成重症的效力減少。「我們在密切監察疫情的同時，該繼續信賴疫苗。」目前英國已有逾三分二成人接種一劑疫苗，其中37%已打齊兩針。

蘇格蘭和威爾斯也對印度變種病毒株的威力深表關注。其中蘇格蘭前日就宣佈，會按計劃明日進一步解封，但由於格拉斯哥（Glasgow）和馬里（Moray）的變種病毒感染個案增加，現行防疫限制暫定維持多一周。威爾斯亦決定暫緩解除防疫限制。

英國《泰晤士報》/《每日電訊報》/法新社

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