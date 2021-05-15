疫情肆虐影響全球經濟，專家曾認為數以萬計工人失業、商舖倒閉、經濟陷入低谷，也會拖累樓市崩潰，豈料過去一年全球房地產十分暢旺，歐美至亞太地區的房價飇升，年度增幅甚至是20年來最高，而且專家認為隨着疫情開始緩解，各地經濟陸續恢復，房產價格短期內也難以回落。

受疫情衝擊，經濟分析員本來一致不看好房地產前景，預計很多人會失業破產，無力供款或租屋，將令房地產一片哀鴻。房地產諮詢公司萊坊（Knight Frank）國際住宅研究主管艾倫（Kate Everett-Allen）說︰「去年這個時候我們認為（房產市場）將重現2008年慘況。事實上，甚麼都沒有發生。」

世界各地樓價不跌反升，由新西蘭到美國、德國、中國和秘魯，都出現相同情況︰房價飇升，很多買家甚至出現恐慌。經濟合作及發展組織（OECD）37個富裕成員國裏，由2019年第四季至2020年第四季，房產價格平均上升接近7%，年度增幅是過去20年來最高。艾倫認為目前的房價短期內都不會降溫，因為貸款利率會維持低水平，疫情過後開關，外國投資者又會進場，將進一步推高樓市，「這情況會影響今年下半年及明年，之後才可能會平穩一點。」

疫情消費減有餘錢 富人賣樓後再買兩屋

沒人會想到疫情會令樓價上漲。全球各地政府都推出措施協助民眾及商家度過難關，提供補貼、減息令民眾可以繼續供款、暫時減免銷售稅亦都有利房產買賣。加上封城抗疫在家工作，都令民眾搬離城市中心，另覓空間更大的房屋；疫情期間很多人無法旅遊、外出用膳，省下的金錢足夠驅使他們置業。例如英國倫敦附近的畢曉普斯托福德（Bishop’s Stortford）以及溫徹斯特（Winchester），房價就明顯急升。有地產公司表示，距離倫敦一個小時火車路程以內的房價都上升了10%。富有階層出售市中心物業，除了可以在郊區購買更大的房子外，還有餘錢可以在度假地點或其他地方添購一個小單位。

英格蘭西南部沿海度假城鎮伊爾弗勒科姆（Ilfracombe）更出現誇張情況，地產代理公司韋伯斯（Webbers）總監哈塞爾（Lee Hussell）說，近月他們出售了兩個物業都比開價高出10萬英鎊（109萬港元）。地產代理普賴爾（Henry Pryor）說︰「我從事買賣房產38年，從沒見過市場像現在這樣。聽聞有買家多付1萬英鎊（10.9萬港元），只為了可以去看房。」

買家恐慌性買樓 各國樓市熾熱

自去年11月起，交易額都超出每月平均水平，3月更錄得18萬宗交易，比過去20年的相同月份幾乎多出一倍。普賴爾說︰「一年之前，人們爭相去買廁紙，擔心缺貨，現在的房地產市場也出現類似的情緒。」英國房價在2020年上漲了8.5%。

美國2020年的現屋銷售數量也是自2006年以來最高，房價平均上升9%，其中一個令人驚訝的例子是首都華盛頓郊區一個四房物業，推出三天內就收到76個買家表示願以全現金買屋，物業開價27.5萬美元（214.5萬港元），最終以46萬美元（359萬港元）賣出。

葡萄牙2020年第四季房價比去年同期上升了6%，不少外國買家「隔山買牛」，有地產代理表示，最近里斯本西部一個公寓單位就被一名從未踏足當地的南非買家以350萬歐元（3,302萬港元）買下。巴西、法國和比利時在今年第一季都打破銷售紀錄。

政府出招穩定市場 但低息助疫後復蘇亦推高房價

面對樓市熾熱，多地政府都推出措施希望房價降溫。新西蘭的住宅物業過去一年中位數上升了24%，創了歷史新高，政府受到壓力要穩定市場，減慢增幅。在中國，北京、深圳、上海等地過去一年房價上升12%，政府也推出措施降溫，包括買賣限制、信貸限制、修訂免稅優惠、以及堵塞假離婚真買房的漏洞等等。

即使政府有降溫措施，不過分析預期，房地產市場熱度短時間內不會消退。在疫情緩解，民眾陸續接種疫苗、解除封城措施之後，預計今年的全球經濟增長不弱，將可以繼續支撐房地產市道。另一項重要因素是全球普遍將維持低利率，以幫助疫後經濟復蘇，也有利於推高房價。

儘管通脹升溫，但外界料政策官員仍然會維持低利率以確保經濟復蘇，主要央行行長亦強調，如果低息有助增長並創造就業機會，他們願意讓經濟比正常更熾熱。仲量聯行（Jones Lang LaSalle）歐洲、中東及非洲研究及策略部門行政總監查利斯（Adam Challis）認為：「按揭利率將在結構上保持較低水平，並在未來幾年內支持市場增長。」

美國有線新聞網絡

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