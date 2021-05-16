教宗警告性虐待兒童等同「心理謀殺」

教宗方濟各在周六於梵蒂岡接見反虐兒組織「Meter」代表團時發言，警告性虐待兒童是一種「心理謀殺」，而且在很多案件可見，受害人的童年全毀，此類事件可發生在學校、體育項目、康樂設施、宗教社群，以及個別人士，應當揭發。

現年84歲的教宗又指，保護兒童免受性侵犯是所有政府的責任，因此政府應該檢控和懲罰販賣兒童以及其他參與加害的單位，他又譴責網上和社交網站流傳的兒童色情物品。

近年不時傳出天主教教會相關的兒童性侵醜聞，更有指高級神職人員意圖隱瞞及低調處理，相關輿論令教廷受到不少壓力。

德新社

沖繩疫苗接種擺烏龍誤打生理鹽水

日本沖繩縣浦添市公佈，接種中心為5名巿民誤打生理鹽水當COVID-19疫苗，但當天有超過200人接受注射，暫未找到5名事主身份。市長周日公開道歉，並承諾會跟進補救。

浦添市現正為65歲以上人士施打疫苗，周六共有212名民眾到健康諮詢中心接受注射，其中5人只獲注射不含疫苗的鹽水。為找出該5名事主，巿政府會擇日為212人檢查抗體，以分辨他們是否接種過疫苗。

按程序，醫護人員會使用生理鹽水稀釋疫苗然後注射，相信事發當天，分別裝有生理鹽水和疫苗的注射器被混淆。市長松本哲治周日中午舉行記者會道歉，記者會上的醫生指鹽水並不會危害健康。

奈良縣日前也曾發生同類事件，日本至今未有因注射生理鹽水而引發嚴重健康問題的案例。

中央社

印度18象被閃電擊中集體死亡

印度東北部有亞洲象群疑被閃電擊中集體死亡，一共有18隻大象死亡，包括5隻幼象。

保護野生動物人員戈斯瓦米（Jayanta Goswami）指，遭遇不測的象群住在坤德里（Kondali）森林保育區，在周四下大雨時被發現。有14隻大象死在山丘頂，另外4隻大象死在山腳。

初步調查認為象群是死於閃電，但戈斯瓦米指會再進行驗屍進一步確定死因。該保護區位於阿薩姆邦（Assam），當地有超過6000隻野生亞洲象棲息，牠們經常離開森林覓食。

保育人士曾倡議政府加設安全的通道，讓象群可以在不同的森林之間安全活動，以及避免受人為傷害。

澳洲廣播公司

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