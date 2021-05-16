以巴衝突持續升溫，以色列昨日派出戰機轟炸加薩並擊中炸毀美聯社和半島電視台辦事處所在的大樓，聲稱大樓被武裝組織哈馬斯利用。有美聯社記者對作為辦公室兼住所的大樓被炸毀感心碎，失去家園及一切回憶。

美聯社指辦事處設在該大樓頂樓已15年，有職員和自由身記者共12人，形容這次空襲令人震驚。美聯社總裁兼行政總裁普魯特（Gary Pruitt）發聲明指，無證據顯示大樓內有哈馬斯成員，「我們盡己所能主動調查，我們絕不會明知而置我們記者於危險之中」，他警告「因為今日所發生的事，世界對發生在加薩的事將知道得更少」。

大樓業主求以軍官讓記者取回器材

大樓內有辦公室也有住宅，美聯社報道指，以軍周六下令大樓內民眾撤離，大約一小時後空襲就擊中大樓，整幢大樓及後倒塌。

巴勒斯坦獨立記者賽義德（Youmna al-Sayed）說，接到以軍電話通知一小時後戰機將襲擊大樓後趕快離開，但由於大樓內只有一部升降機，他們決定讓年老住客和兒童使用，自己用樓梯，也盡量協助兒童疏散。

美聯社指辦事處設在該大樓頂樓已15年，有職員和自由身記者共12人，所有人安全疏散，無人受傷。該社指這次空襲令人震驚恐懼。

半島電視台拍攝到大樓業主邁赫迪（Jawwad Mahdi）打電話給以色列情報官員，要求多等10分鐘，容許記者返回大樓取回珍貴器材後才炸毀大樓。邁赫迪表示：「我要求的是讓4個人......進去拿回他們的相機。我們尊重你們的意願，如果你不准許的話我們不會做，但給我們10分鐘。」然而官員拒絕他的要求，邁赫迪說︰「你摧毀我們工作、回憶、人生。」美聯社記者亦曾向以方要求多15分鐘時間，以便收拾相機等器材。

大樓被毀對於美聯社記者更顯艱難，因為不僅是工作場所，更是大部份人安身之所。以巴衝突持續升溫，他們相信辦公室是加薩少數安全地方，配備發電機提供電力、冷氣和自來水。

記者表明不會畏縮

美聯社記者阿克林（Fares Akram）憶述，他當時在樓上作息，聽到同事因被迫撤離而驚惶呼叫，「我感到心碎，你感覺你在家中。最重要的是，你有回憶，你的朋友，你在這裏花了大部份時間」。半島電視台女主播穆河丁（Halla Mohieddeen）揚言半島電視台拒絕沉默，「我們現在向你保證」。

半島電視台耶路撒冷分部主任歐馬利（Walid al-Omari）在13層樓高的加拉大樓（Jala Tower）被摧毀後不久表示：「顯然，發動這場戰爭的人不僅想要在加薩地區帶來毀滅和死亡，也想讓見證、記錄和真實報道加薩正在發生之事的傳媒噤聲，但這是不可能的。」

總部設於美國紐約的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）行政總監西蒙（Joel Simon）表示，這次襲擊引起關注，以色列針對傳媒以中斷對加薩地區人命傷亡的報道。國際新聞學會（International Press Institute）譴責襲擊是「觸犯人權和國際認可的規範」。

美聯社/中央社

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