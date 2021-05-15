以色列軍周六表示，炸掉哈馬斯高級領袖阿哈耶（Khalil al-Hayeh）的寓所，指該處是哈馬斯的「恐怖基建」。暫未知阿哈耶當時是否在屋內。

以軍較早時指派出160架戰機在40分鐘內投放500噸炸藥擊中加薩多個目標，包括哈馬斯一個接近加薩市中心的「戰術室」、製造炸彈的設施和高層軍官的住所，前晚亦向哈馬斯在平民區延展數公里的地下隧道網絡大舉進攻，並針對其口中的「地下發射場」，又在預先通知疏散下，擊毀美聯社和半島電視台辦事處所在的大樓。哈馬斯和其盟友伊斯蘭聖戰運動證實20名領袖喪命。

美國有線聞網絡（CNN）引述巴勒斯坦通訊社報道，以軍周六空襲加薩一個難民營，一個慶祝齋月結束的家庭10名成員死亡20人受傷，死者包括8名兒童，僅一名嬰兒生還。

內坦亞胡告知拜登「會盡量避免傷及無關者」

在美聯社加薩辦事處遭炸毀後，以色列總理內坦亞胡與美國總統拜登通電話。內坦亞胡辦公室之後發放通話摘要，說轟炸大樓前已通知無關衝突者疏散，以色列盡量避免在與哈馬斯及加薩其他組織戰鬥時殃及無關衝突者。內坦亞胡感者拜登支持以色列有自衞權。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的發言人表示，周六與拜登通電話，是拜登就首任後兩人首次通話。

法新社／路透社／美國有線新聞網絡

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