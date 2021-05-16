美國前總統特朗普去年12月底簽署抗疫紓困法案時，當中也下令國防部和情報部門在180天內向國會提交報告，披露他們對「不明飛行物體」（UFO）所掌握的資料，此後越來越多UFO消息曝光。近日有製片人取得美國海軍在加州拍到的UFO影片，另有海軍機師親身講述他和同僚在維珍尼亞州海岸多次看到UFO的經歷。

製片人科貝爾（Jeremy Corbell）在專門報道超自然現象的網站Mystery Wire分享影片，攝於2019年7月，由美國海軍驅逐艦奧馬哈號（ USS Omaha Navy destroyer ）的軍人在加州聖迭戈拍攝。片中見到，一個球形物體在海面飛行一段時間後，沉入太平洋消失不見，更聽到兩人興奮地喊道：「嘩，它濺起水花。」

短片擷圖上月已率先公開，美國國防部確認2019年海軍軍艦在加州海岸拍到UFO，打算下月公開報告。

機師：憂構成安全問題 不排除中俄科技

預定在周日播出的《六十分鐘時事雜誌》（ 60 Minutes）中，前海軍上尉格雷夫斯（Ryan Graves ）披露在2015年至2017年之間，他和同僚在維珍尼亞州附近受管制領空內無數次發現UFO，亦曾在佛羅里達州傑克遜維爾沿岸有過類似接觸。

格雷夫斯憶述當初見到UFO：「坦白說我很擔心。 你也應該明白，如果這些（UFO）是來自另一個國家的戰術攻擊機，並出現在那裡，將是一個大問題。」他續指，發現UFO看來跟戰機有些不同，他們不願意對此尋根究底，反而選擇無視它們，任由對方每天看著，已經習以為常。

國防部前官員：技術超美國 可時速2萬公里飛行

他引述其他目擊UFO的機師，估計UFO可能是一些美國秘密科技，也有機會是敵對隱形戰機，不能排除是某些中國或俄羅斯的科技，但他認為會是一些完全不同的東西。

亮相同一節目的國防部前官員埃利桑多（Luis Elizondo）說得更直白，這些UFO看來擁有一些遠遠超過美國已知技術的高科技，「想像一下，一項技術可以產生600到700的G-Force、可以時速1.3萬英里（逾2萬公里）飛行、可以逃避雷達、可以在天空、水中甚至太空之中飛行。而且沒有明顯的推進跡象、沒有機翼、沒有飛行控制面（control surface），但仍然可以抵抗地球引力的自然影響。這就是我們所看到。」

英國《每日郵報》

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