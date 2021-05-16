美國德州侯斯頓（Houston）住宅區上周驚現一頭老虎漫步，一名因謀殺罪嫌正在保釋的男子把老虎帶走，男子事後自首被捕，惟老虎去向未明，令當地民眾仍然提心吊膽。事隔6天後，老虎的女主人終於現身，決定把寵物交由警方處理，侯斯頓警方預定當地時間周日（16日）早上把老虎移送到動物保護區。

該頭孟加拉虎被取名為India，目前9個月大，女主人吉婭（Gia Cuevas）正是當天帶走老虎的謀殺案疑犯奎瓦斯（Victor Cuevas）之妻。她周六（15日）把India送到侯斯頓動物庇護所BARC，後者隨即通知警方。

警官博爾扎（Ron Borza）在當晚舉行記者會，表示India曾被運到多間「安全屋」匿藏。他續指，9個月大的India相當健康，又提到送來警方時位於細小貨箱裏，又透露決定讓吉婭隨行，是因為India「明顯感到焦慮」。

警方亦透過Twitter發佈India的片段，顯示牠的頸上戴着綠松寶石項圈，由吉婭手持奶樽餵奶。

不過警方指出，India現時已經174磅（約79公斤）重，完全長大後可以重達600磅（約272公斤），「牠的爪可以造成很大傷害」，強調不應把這類動物藏在家中。

博爾扎表示︰「我們很幸運，牠非常溫順，牠明天將會到保護區，希望在非常安全的環境下度過餘生。」至於涉嫌違反當地法規不准私養老虎的吉婭，警方尚未決定落案檢控她。

英國《每日郵報》

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