印度疫情持續嚴峻，昨單日新增逾32.6萬宗確診，近3,900人死亡，變種病毒正由城市急速向郊區擴散，總理莫迪已促請農村家庭盡快打疫苗，但當地謠言四起，指政府包藏禍心，疫苗只是政府控制人口的工具，接種後輕則不育，重則死亡，令不少人對疫苗卻步。

源於穆斯林不信任莫迪

在北阿坎德邦的薩利雅科特村，全村上下都拒絕接種， 村民托馬爾說：「無論老幼，均有人打完針後在家死亡，部份甚至當晚就過身，他們先是暈眩，然後昏倒，我們不知道疫苗的成份，亦不相信這個政府，這些針劑可能只是為了殺死我們，用作減少人口的工具。」

疫苗會導致不育的陰謀論在印度的穆斯林社區特別盛行，源於當地穆斯林對莫迪政府極不信任，因為莫迪所屬的印度人民黨自2014年上台後便一直推行偏袒印度教的政策，穆斯林質疑當局想用疫苗去降低他們的人數。

疫苗陰謀論幾乎到處都有，美國也不例外。近日在facebook上流傳最離譜的謠言，是打疫苗後會有97%機會不育，而且通過性行為，男性接種者也會令未打針的女性不孕云云。最新民意調查顯示，美國堅決不接種的人當中，三分二是擔心不育。

科學家認為，COVID-19疫苗在最初臨床實驗中，排除了孕婦參與，為不育陰謀論提供了滋養空間。不過，美國婦產科學院、美國生殖醫學學會及美國產婦胎兒醫學會發表聯合聲明，澄清無證據顯示疫苗會引致不育。

英國《泰晤士報》