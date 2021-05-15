美國本月5日凌晨發生涉及電動車Tesla的致命交通事故，涉事Model 3的司機懷疑啟動Autopilot自動輔助駕駛模式。

事發於洛杉磯以東80公里的豐塔納（Fontana），Model 3在高速公路撞向一部翻側貨車，35歲Tesla司機亨德森（Steven Michael Hendrickson）死亡，一名拯救貨車司機出車外的男子被撞至重傷。

美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）正調查Tesla失事前是否啟動了Autopilot。

亨德森是一個Tesla車迷會的南加州分會會員，曾在社交網上載他雙手離軚、雙腳離開踏板，啟動其Tesla的Autopilot系統在公路行駛的片段。

這是NHTSA調查的第29宗涉及Tesla事故，而美國涉及Autopilot的交通事故已致3人死亡。

美聯社

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