美國在台協會（AIT）周六轉發《紐約客》（The New Yorker）「走出新疆鎮壓」（Surviving the Crackdown in Xinjiang）專文，內容是一位名為薩比提（Anar Sabit）的維吾爾女性在新疆再教育營的悲慘經歷。

AIT表示，薩比提2014年移民加拿大，2017年因父親病逝而回到新疆奎屯市，料理父親後事。當薩比提正準備離開新疆時，卻遭中國海關拘禁，原因是「她去過多個敏感國家」，包括美國、泰國、馬來西亞、吉爾吉斯、哈薩克及俄羅斯。AIT說，薩比提是因公造訪上述國家，但她仍因此展開為期將近兩年的非人道再教育生活。

根據「走出新疆鎮壓」專文，新疆再教育營與醫院或寄宿學校毫無相似之處。男警衞在外圍巡邏，每位警衞值班24小時，女工作人員則負責紀律管教，薩比提去哪，工作人員就跟到哪，監視器也無所不在。

專文指出，薩比提與其他被囚禁的維吾爾族女性，半夜不能隨意如廁、不能關燈睡覺、不能使用維吾爾語、不能每天洗澡，還被強迫注射不知名藥物。薩比提獲釋後，一舉一動及在社群媒體上的發文，仍受到嚴密監控。

美國國務院今年3月底發佈年度人權報告，點名中國鎮壓新疆維吾爾族，俄羅斯迫害納瓦尼（Alexei Navalny）等政治異議人士。報告指出，除了「100多萬」維吾爾族和其他穆斯林少數族群被囚禁在拘留營，「還有200萬人白天得接受『再教育』訓練」。

中央社

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