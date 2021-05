美國在台協會(AIT)周六轉發《紐約客》(The New Yorker)「走出新疆鎮壓」(Surviving the Crackdown in Xinjiang)專文,內容是一位名為薩比提(Anar Sabit)的維吾爾女性在新疆再教育營的悲慘經歷。

AIT表示,薩比提2014年移民加拿大,2017年因父親病逝而回到新疆奎屯市,料理父親後事。當薩比提正準備離開新疆時,卻遭中國海關拘禁,原因是「她去過多個敏感國家」,包括美國、泰國、馬來西亞、吉爾吉斯、哈薩克及俄羅斯。AIT說,薩比提是因公造訪上述國家,但她仍因此展開為期將近兩年的非人道再教育生活。

根據「走出新疆鎮壓」專文,新疆再教育營與醫院或寄宿學校毫無相似之處。男警衞在外圍巡邏,每位警衞值班24小時,女工作人員則負責紀律管教,薩比提去哪,工作人員就跟到哪,監視器也無所不在。

專文指出,薩比提與其他被囚禁的維吾爾族女性,半夜不能隨意如廁、不能關燈睡覺、不能使用維吾爾語、不能每天洗澡,還被強迫注射不知名藥物。薩比提獲釋後,一舉一動及在社群媒體上的發文,仍受到嚴密監控。

美國國務院今年3月底發佈年度人權報告,點名中國鎮壓新疆維吾爾族,俄羅斯迫害納瓦尼(Alexei Navalny)等政治異議人士。報告指出,除了「100多萬」維吾爾族和其他穆斯林少數族群被囚禁在拘留營,「還有200萬人白天得接受『再教育』訓練」。

