彩票中獎人人都想，但當獲得幸運之神眷顧，也要自己好好把握，否則只會後悔莫及。美國加州的「超級樂透+」（SuperLotto Plus）彩票去年獎金達2,600萬美元（約2億港元），但有幸運兒中獎後遲遲未領取，原因是她「大頭蝦」，竟然把彩票連同衣服一併丟進洗衣機，毀掉的彩票自然無法以之領獎。

中獎彩票去年11月14日在洛杉磯諾沃克市（Norwalk）一間便利店賣出，有180日領取期限，但期限在剛過去的上周四屆滿，始終無人領獎。

便利店職員表示，近日有一名女子前來，表示她把彩票放在口袋，並與衣服一同放入洗衣機洗，結果令彩票爛掉。便利店經理弗蘭克（Frank）表示，店舖有閉路電視片證實該女士曾購買彩票，員工都認識她，但她拒絕受訪。報道指可能是得獎者的女士是巿內一位油站經理，估計大約40多歲。

彩票局提醒購買後應正反兩面簽名及拍照

店方據報已將相關片段的副本送去加州彩票局（California Lottery），但沒保留正本。而加州彩票局沒有回應是否已收到閉路電視片段。美國有線新聞網絡（CNN）則引述彩票局發言人約翰斯頓（Cathy Johnston）的電郵回覆，指暫未收到該位女士聯絡，也未知事主有否向警方報失，「如果她有報失，我們會一如既往展開調查，否則我們也無從追查，無法跟進」。

約翰斯頓又提到，便利店閉路電線紀錄不足以確認該女士買了中獎彩票，而買彩票後應該在前後兩面簽名，再影相作紀錄。彩票局證實有一票中獎，如無人領獎，會把1970萬美元（約1.5億港元）獎金撥捐州立學校，而便利店可獲得13萬美元（101萬港元）花紅。

美國有線新聞網絡／KTLA電視台

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