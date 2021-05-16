以巴衝突持續升溫，以軍前日派戰機轟炸加薩炸毀美聯社和卡塔爾半島電視台辦事處所在的大樓，聲稱大樓被武裝組織哈馬斯利用。記者稱事前以軍空襲前一小時有通知疏散，但不通融記者收拾物品的要求，對辦公室兼住所被炸毀感心碎，失去家園及回憶。

2秒毀11年回憶

加薩的賈拉大樓頂樓和天台的美聯社的辦事處，也是12名職員和自由身記者工作和棲身之所，見證三次以巴衝突。以軍空襲前警告大樓的人有一小時疏散，之後11層高大樓被三次重型導彈擊中倒塌。半島電視台片段所見，業主邁赫迪致電情報官員要求等多10分鐘讓四名記者取回器材遭拒，他痛斥︰「你摧毀我們工作、回憶、人生。我收線了，做你想做的事吧，天在看。」

美聯社記者阿克林憶述，休息時聽到同事驚惶呼叫，「我感到心碎，你感覺你在家中，更重要是你有回憶、朋友、和在這裏花的大部份時間」。心碎的還有半島電視台記者卡勞特，「我在這裏工作11年，在這大樓報道很多事件，一切在兩秒內消失」。

以軍一貫官腔回應，稱大樓有哈馬斯情報機構資產及以記者作人盾，利用大樓做軍事情報辦公室及研發武器，內藏一款曾實戰使用的高級先進科技工具，惟無提出證據。

美聯社行政總裁普魯特形容空襲令人震驚，稱辦公室運作15年，無迹象顯示大樓有活躍哈馬斯分子，要求以色列提出證據，「我們竭盡所能主動調查，絕不會明知而置記者於險境」。半島電視台署理總監蘇埃杰直斥空襲是野蠻的戰爭罪行，明顯是要傳媒噤聲，阻止外界知道加薩人民的慘況。

總部在紐約的保護記者委員會批評以色列針對傳媒中斷對加薩人命傷亡的報道。國際新聞學會則譴責襲擊是「觸犯人權和國際認可的規範」。

美聯社/路透社