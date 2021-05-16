以色列持續空襲加薩，自上周一起發射3000個火箭炮，昨更移平三幢建築物，造成42人死亡，為上周新一輪以巴衝突爆發以來，死亡人數最多的一天。以軍前日空襲加薩北部，摧毀沙堤難民營內一幢房屋，炸死屋內一家10口，死者全是婦孺，包括八名兒童。哈馬斯譴責以色列干犯戰爭罪行，聯合國中東特使溫尼蘭對持續有兒童遇害感到震驚，促請停止針對兒童的暴力行動。

指哈馬斯用平民掩護

「請這個不公的世界看清楚發生了甚麼罪行！」家破人亡的屋主哈特塔布悲憤地控訴，事發時他正在外出，太太和弟婦則留在家中與小孩慶祝開齋節，豈料飛來橫禍，「在家本應很安全，她們沒有拿武器，也沒有發射火箭」。空襲過後，整幢三層高房屋倒塌，屋內就只有一名5個月大的男嬰生還，現場留下了一些節日食品。

以軍表示，正檢討當日空襲行動，稱任務原是以匿藏在難民營內的哈馬斯高層為目標，反指哈馬斯經常利用平民作為掩護，以方已極力避免傷害平民。不過，以軍未見手軟，昨日便摧毀了哈馬斯元老辛瓦爾及穆罕默德在加薩南部汗尤尼斯的寓所。

辛瓦爾及穆罕默德是兩兄弟，辛瓦爾在哈馬斯內的地位只是僅次於最高領袖哈尼耶，由於哈尼耶長期不在加薩，辛瓦爾成為加薩實際統治者，穆罕默德則在組織內分管人事及後勤。不過，以、巴自上周開戰以來，哈馬斯骨幹成員已沒有公開露面，外界相信以軍空襲期間，辛瓦爾及穆罕默德並不在屋內。

美聯社