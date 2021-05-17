緬甸軍方日前宣佈在欽邦實施戒嚴，軍隊上周六開進區內城鎮敏達（Mindat），遇上居民反抗，軍方隨即拘捕18人，並一邊以他們的身體作肉盾，一邊攻擊反抗的民兵。仰光則有居民表示，軍方拘捕一些來自較富裕家庭的青少年後，會向家長勒索500萬緬元（約2.5萬港元）甚至更多贖金，收到款項後卻不認賬，拒絕放人。

緬軍上周六上午約6時30分開進敏達，遇上居民零星反抗，軍方約兩小時後控制市內局面，民兵撤退。軍方其後搜捕多間民居，拘捕最少18人，其後推進時更以他們的身體作人盾，有民兵坦言此舉使他們無法還擊：「我們的人被捕後遭當作肉盾……我們只好慢慢撤退，但他們仍繼續炮擊我們」。

當地居民表示，開進市內的部隊隸屬於緬甸國防軍274營，入城期間合共約發射20枚炮彈，有民居及寺廟被破壞，最少3人受傷，街頭事後留下多枚迫擊炮彈殼。居民稱，軍方控制敏達市後繼續開火，炮火聲直至下午仍未停止，民眾都極為恐慌，只敢躲在家門後。有居民坦言，憂慮遭軍方拘捕以至施行酷刑，又稱留在城內的大多是老弱婦孺。

敏達約有2萬人口，政變後當地民兵組織多次與軍方爆發衝突，上月底曾在一次突襲行動中，擊斃20名緬軍士兵，上周五亦俘獲6輛軍車。欽邦人權組織警告，緬軍入城後可能會對居民干犯戰爭罪行。

官員認如綁架 「無論付多少錢也不會獲釋」

緬軍至今仍然拘留近4,000人，當中估計約700人未成年。仰光有家長稱，軍方早前拘捕其小孩後，向他們索賄500萬緬元以換取放人，家長乖乖照辦拿出贖金，軍官卻拒絕兌現承諾，僅稱其小孩在拘留所生活沒問題，並准許家長送食物到拘留中心。

有被捕人士家屬稱，大部分被捕青少年4月起被轉到仰光北部的永盛監獄，該監獄有「惡魔之城」之稱，專門囚禁政治犯，國務資政昂山素姬昔日亦曾被囚於此。消息人士指，部分青少年父母在仰光屬「有頭有面」的富人，他們獲悉子女被捕後，嘗試透過賄賂爭取子女獲釋，但該名消息人士稱，無論這些富人願付多少錢，他們的子女也不會獲釋，「因為官員要懲罰這些家長支持不合作運動……這是綁架。」

緬甸The Irrawaddy網站

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