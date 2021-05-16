以色列與巴勒斯坦過去一周暴力衝突越演越烈，累計至少188人喪生，當中超過九成是巴人。在前天巴勒斯坦紀念「浩劫」的日子，歐美多個首都與大城市有數以十萬計人上街聲援「飽受以色列暴力和壓迫」的巴勒斯坦人，部份地方更爆發警民衝突。聯合國安理會昨再開會商以巴局勢，有外交官期望美國別再阻安理會發聲。

英國倫敦集會的主辦單位稱有15萬人遊行到以色列大使館附近，隊伍中有「停止炸加薩」及「解放巴勒斯坦」等標語及口號。巴勒斯坦大使扎姆洛發言指：「這次與別不同。 我們不會再被否定。我們已受夠壓迫。」

一名61歲會計師批美國偏袒以色列、沒「調停、阻止現正發生的事」。他說：「全世界都該做點事，包括這個國家」。主辦單位發言人亦說，炸加薩「殺平民殺兒童是戰爭罪行」。

有部份示威者與警方衝突，最終有九人因暴力擾亂公眾秩序被捕，四人因違反衞生條例被捕，九名警察受傷。同日稍後舉行英格蘭足總盃決賽，李斯特城首次捧盃，中場咸沙祖靴里與法國守將韋斯利科芬拿拉起巴勒斯坦旗撐巴人。

德多地集會 巴黎警驅散示威

歐洲多國有示威，德國亦有成千上萬人在法蘭克福、萊比錫和漢堡集會，柏林南部土耳其與阿拉伯裔聚居區更有三場活動。波恩和明斯特則有人到猶太教會堂外燒以色列旗洩憤。法國巴黎的集會在未獲當局批准下舉行，結果被警察以催淚氣和水炮驅散，有人擲石還擊及架設路障，遊行計劃告吹。

西班牙馬德里有約2,500人在市中心太陽門廣場集會，一名37歲巴勒斯坦裔女子斥以色列人「在屠殺我們」。「到了21世紀，『浩劫』（Nakba）仍在繼續。」「浩劫」指1948年5月15日以色列立國、數十萬巴人被趕離家園。

在北美，華盛頓、波士頓、紐約、洛杉磯與蒙特利爾都有集會展現對巴人的支持。其中紐約布魯克林約2,000人參加「捍衞巴勒斯坦」活動，要求「加薩自由」、「結束以色列種族隔離」。幾個猶太人參加，舉起「別用我名義」、「與巴人團結」等標語。另一名示威者說：「當一國擁核武，另一國只有一些拿石頭的村民，責任在誰很清楚。」

歐盟外長明緊急視像會議

聯合國安理會在美東時間昨早舉行公開會議。聯合國秘書長古特雷斯在安理會會議的開場發言，稱要即時終止以巴的暴力衝突，認為會引發不受控制的危機。安理會在上周一和周三已兩次閉門開會，但在力撐以色列的美國獨排眾議下，無法達成共識，令呼籲局勢降溫、停止挑釁行徑，以及表示「強烈關注」東耶城巴人被逼遷的聲明，終於未獲發放。有外交官埋怨：「炮彈火箭不斷殺無辜平民，安理會卻一直緘默。希望美國履行拜登的承諾，將人權和多邊主義重新放在外交重心。」歐盟外長亦安排明日緊急視像會議。

法新社/英國廣播公司/英國《衞報》

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