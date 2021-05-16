以巴衝突加劇之際，美國總統拜登前日分別與以巴領袖通電話，敦促哈馬斯停止以火箭襲擊以色列，其中與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯通電話，是上任以來首次。以色列總理內坦亞胡則前天則稱，只要有需要就會繼續攻擊加薩。

拜登強調哈馬斯須停止向以色列境內發射火箭，關注暴力衝突導致包括兒童在內無辜平民悲劇喪命，同時傳達「美國承諾強化美國與巴人夥伴關係」，承諾致力協商兩國解決方案，此外，拜登已派遣特使前往中東試圖平息暴力衝突。阿巴斯則敦促華府介入令以軍停攻擊巴人，只有以色列結束佔領東耶路撒冷，才能實現地區安全穩定，又稱拜登反對將巴人從東耶路撒冷謝赫傑拉地區逐出，但白宮通話摘要未有提及。

此外，拜登又與以色列總理內坦亞胡通電話，關注以色列和加薩暴力衝突造成平民傷亡及記者等，重申強烈支持以色列自衞權，反制哈馬斯和其他恐怖組織攻擊。內坦亞胡則感謝美國毫無保留支持以色列自衞權。

內坦亞胡稱持續全力軍事行動

不過內坦亞胡在一個電視講話中，則斥引發衝突的不是以方，稱以方行動會持續，但強調會盡力避免傷及平民。他周日更稱會繼續全力進行軍事行動。

哈馬斯領袖哈尼亞前日在卡塔爾一個聲援巴人示威上明言，巴人只會接受以耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國，批評以色列以為襲擊加薩進行屠殺會使武裝組織退縮，強調隨着以軍襲擊升級，抵抗力量將提升至更高水平。

路透社/美聯社