（北美通訊）加州洛杉磯山火持續，當地消防局表示，火場面積超過3平方公里，並有機會繼續向西北蔓廷。當局至今強制疏散超過500戶、至少1,000人，疏散行動預料會繼續。

這場帕利薩德山火（Palisades Fire）發生於洛杉磯縣西部聖莫尼卡托班加（Topanga）偏遠地區，星期六開始起火。洛杉磯縣消防局（Los Angeles County Fire Department）出動直升機協助撲救，暫時未收到人命傷亡及建築物損毀報告。當局認為起火原因有可疑，會積極進行調查。

由於當地長時間乾旱，加上火場地勢險要，增加消防撲救難度，並相信山火會有惡化趨勢。由於風勢令山火向西北部發展，當局表示已經做好防禦措施，包括派遣消防挖掘防火帶等，盡量控制火勢快速蔓延。

南加州空氣品質管理局（South Coast Air Quality Management District）因應山火發佈空氣質量提示，表示山火引起的濃煙於星期日下午影響洛杉磯中部部份地區、洛杉磯縣西北部沿岸地區以及聖費爾南多谷東部和西部一帶。

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