英女皇伊利沙伯二世已達95歲高齡，外界料她隨時交棒給皇儲查理斯。《星期日泰晤士報》引述消息指，查理斯一直有意改革皇室，計劃他日登基為英皇後，擴大白金漢宮、溫莎堡、山靜咸府、巴爾莫勒爾城堡、克拉倫斯宮等的開放範圍和時間，冀把這些皇家宮邸改造成「人民的皇宮」。

皇室人士透露：「皇儲希望民眾與皇室有所聯繫，他明白要不斷演變，也了解在摩登年代，民眾想走入皇宮，他同意這想法，認為這些皇宮應是公眾場所，而非私人空間。」據報，查理斯已諮詢妻子康沃爾公爵夫人卡米拉、長子威廉王子及其太太劍橋公爵夫人凱蒂的意見，女皇也知悉兒子的大計。

白金漢宮正以公帑3.69億鎊（40億港元）進行大翻修，查理斯和女皇均同意待工程在2027年完成後，民眾可享更大使用權，皇儲又考慮即使繼位後要住在白金漢宮內，宮殿和花園也全年無休開放。另外，他不打算像母親般以溫莎堡作基地，也有利進一步擴大這古堡的開放空間。

侍臣斥哈里爆料可恥

另外，查理斯兒子哈里王子早前在訪問中將皇室生活比喻為電影《真人Show》及生活在動物園，又指搬到美國加州是為打破皇室家庭「痛苦和折磨」的循環，被視為再暗批查理斯。英國《星期日郵報》指，有皇室侍臣希望哈里與妻子梅根放棄所有皇室頭銜，認為哈里對皇室的批評可恥，侍臣感到困惑和被背叛，特別是哈里批評查理斯教導兒子方式，似暗示女皇及菲臘親王也有問題。

英國《星期日泰晤士報》